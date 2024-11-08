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Сервис «VK Видео» запустил новую систему рекомендаций

Сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций контента. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. Общая продолжительность просмотров видео на основе рекомендаций выросла в два раза с начала сентября. Благодаря обновленным алгоритмам просмотры в блоке с другими рекомендуемыми видео в открытом плеере выросли на 80%.

Новая система построена на основе гибридной модели рекомендаций. Она анализирует содержание контента — жанр, динамику, качество видео. А также «сигналы» от пользователей — просмотры, лайки, комментарии, досматриваемость роликов и время, когда видео смотрят чаще всего. Алгоритмы рекомендаций «VK Видео» показывают пользователям именно тот контент, который они с наибольшей вероятностью посмотрят и оценят.

В системе рекомендаций «VK Видео» действует механизм Discovery, который позволяет выводить пользователей из «рекомендательного пузыря». Он предлагает новых авторов или новые тематики. Это создает баланс между знакомым и новым контентом.

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