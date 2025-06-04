Сервис «VK Видео» обновил отображение скрытого контента и систему подсчета количества роликов

Сервис «VK Видео» изменил логику отображения «недоступного» для части пользователей контента. Теперь пользователи, которые не подписаны на канал, будут видеть, что часть контента открывается только после подписки.

После обновления ролики «только для подписчиков» внутри канала автора или плейлистов отображаются в виде статичных обложек с пометкой об ограничении доступа. Пользователи смогут сразу понять, какие действия необходимы для просмотра контента — подписаться или выполнить другое условие, установленное автором. Эксклюзивный контент смогут увидеть только лояльные подписчики, поскольку такие видео недоступны через поиск.

Дополнительно изменилась система подсчета количества роликов на канале. Администраторы теперь видят общее количество видео, включая запланированные публикации и те, что были удалены модератором. Пользователи же видят только те ролики, которые доступны к просмотру или могут быть разблокированы через подписку на канал.

«VK Видео» продолжает развивать инструменты для авторов и пользователей, сохраняя фокус на аналитике, управлении доступом и эффективной монетизации контента. Ранее «VK Видео» перешел на формат каналов для авторов видеоплатформы, встроенный в упрощенную форму загрузки. Авторы каналов получают стабильную дистрибуцию и поддержку в системе рекомендаций.