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Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей планшетов на Android

Приложение «VK Видео» с удобным и интуитивно понятным интерфейсом, который позволит быстро и легко найти интересующий контент, стало доступно пользователям Adnroid. Приложение включает возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения.

Одной из главных особенностей приложения является возможность смотреть любой контент из обширной библиотеки «VK Видео» даже без авторизации: спортивные трансляции, новости, кулинарные шоу, блогерский контент, фильмы и сериалы, эксклюзивные шоу, детский и образовательный контент.

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Цифровизация

Для удобства пользователей в приложении собраны девять разделов. Раздел «Для вас» предлагает персонализированный контент на основе истории просмотров, загруженных, понравившихся и добавленных в закладки видео. В разделе «Тренды» пользователи могут найти наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Раздел «Детям» предлагает мультфильмы и фильмы для детской аудитории, а разделы «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт» и «Киберспорт и игры» предлагают специализированный контент для любителей этих жанров. В разделе «Трансляции» можно найти как прямые эфиры популярных телеканалов, так и стримы киберспорта, концертов, спортивных соревнований.

По данным ритейлеров электроники, в первой половине 2024 г. российский рынок планшетов продемонстрировал значительный рост, было продано более миллиона устройств, большая часть из которых работает на операционной системе Android.

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