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«VK Видео» запустил новую систему поиска по контенту

«VK Видео» обновил поисковые алгоритмы сервиса. Благодаря новым семантическим моделям на основе ИИ выросла релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием. Об этом CNews сообщили представители VK.

Если среди каналов «VK Видео» есть схожий по названию с запросом пользователя, то в результатах поиска автоматически будет подниматься иконка этого канала, а также созданный им контент. Это позволит пользователям быстро подписываться на авторов или переходить на его страницу. В выдаче приоритизируются видео, загруженные самим автором, а ниже — видео с его участием. Это особенно полезно для контента с инфлюенсерами и шоу.

Для авторов эти обновления станут дополнительным инструментом для привлечения новой аудитории. Видимость канала и релевантного контента в результатах поиска выросла, что упрощает пользователям возможность находить и подписываться на любимых авторов. Это помогает росту аудитории и вовлеченности.

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