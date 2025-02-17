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Приложение «VK Видео» установили 60 млн раз

С момента официального запуска в сентябре 2023 г. пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 60 млн раз. Больше всего установок — 35 миллионов — пришлось на Android, Android TV — 15,4, iOS — 9. В пиковый месяц российские пользователи загрузили «VK Видео» на устройства 8,4 млн раз. Об этом CNews сообщили представители VK.

Суммарное суточное время просмотра в приложении «VK Видео» на всех устройствах за год увеличилось в 23 раза. Наибольшее время просмотра среди всех платформ приходится на Smart TV – 221 минута на пользователя в январе, что на 50% выше, чем годом ранее. Суточный рекорд просмотров в «VK Видео» достиг 3,3 млрд.

Главными причинами роста установок «VK Видео» стали увеличение объема оригинального контента на платформе, развитие инструментов и программ для авторов и несколько крупных рекламных кампаний, направленных на рост знания сервиса и его особенностей.

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