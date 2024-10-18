Исследование проекта «Твой Ход» и «VK Видео»: 70% молодежи используют видео для обучения и расширения кругозора

«VK Видео» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» провели совместное исследование о видеопотреблении контента молодежью в России. Результаты опроса показали, что молодые люди смотрят видео в равной степени для развлечения и саморазвития. 77% опрошенных молодых людей отметили, что хотели бы использовать российские видеоплатформы для образовательных целей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Молодежь активно потребляет видеоконтент: 43% респондентов уделяют просмотру более часа в день, а почти каждый десятый (9%) из них — практически все свободное время. 34% опрошенных смотрят видео в фоновом режиме вместе с другими занятиями.

Респонденты отметили, что смотрят видео с целью развлечения (78%), обучения (71%) и расширения кругозора (70%). В топ-3 тематик видеоконтента среди молодежи попали юмор (49%), кино и сериалы (48%) и образование (47%).

Наиболее популярными темами образовательных видео среди молодежи стали творчество, искусство и креатив (45%), психология и отношения (41%), хобби (37%), технологии и гаджеты (30%) и изучение языков (29%). Юноши чаще смотрят ролики про науку и эксперименты (36%), экономику и бизнес (28%), историю и политику (28%). Девушки больше времени уделяют просмотру видео про творчество, искусство и креатив (53%), хобби (39%), природу и животных (23%).

Самыми популярными форматами видеоконтента для обучения респонденты назвали видеоподкасты (38%), интервью (37%), шоу (37%), видеолекции (32%) и вебинары (30%). Среди девушек наиболее популярны видеоподкасты (41%), шоу (41%) и интервью (39%), в то время как юноши чаще предпочитают видеоинструкции (34%) и трансляции (36%) для обучения и развития.

Видеоконтент вовлекает сильнее, чем просто текст или аудио, и помогает сохранять концентрацию и заинтересованность в обучении. Опрошенные отметили, что видеоконтент более доступен для понимания (57%), увлекателен (56%) и экономит время (45%). В качестве ведущих просветительских и образовательных видео участники опроса хотели бы видеть экспертов в конкретной области (63%), известных личностей (51%) и ученых (38%).

В опросе приняли участие более 2,2 тыс. респондентов: старшеклассники, студенты и выпускники вузов.