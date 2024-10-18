Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Исследование проекта «Твой Ход» и «VK Видео»: 70% молодежи используют видео для обучения и расширения кругозора

«VK Видео» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» провели совместное исследование о видеопотреблении контента молодежью в России. Результаты опроса показали, что молодые люди смотрят видео в равной степени для развлечения и саморазвития. 77% опрошенных молодых людей отметили, что хотели бы использовать российские видеоплатформы для образовательных целей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Молодежь активно потребляет видеоконтент: 43% респондентов уделяют просмотру более часа в день, а почти каждый десятый (9%) из них — практически все свободное время. 34% опрошенных смотрят видео в фоновом режиме вместе с другими занятиями.

Респонденты отметили, что смотрят видео с целью развлечения (78%), обучения (71%) и расширения кругозора (70%). В топ-3 тематик видеоконтента среди молодежи попали юмор (49%), кино и сериалы (48%) и образование (47%).

Наиболее популярными темами образовательных видео среди молодежи стали творчество, искусство и креатив (45%), психология и отношения (41%), хобби (37%), технологии и гаджеты (30%) и изучение языков (29%). Юноши чаще смотрят ролики про науку и эксперименты (36%), экономику и бизнес (28%), историю и политику (28%). Девушки больше времени уделяют просмотру видео про творчество, искусство и креатив (53%), хобби (39%), природу и животных (23%).

Самыми популярными форматами видеоконтента для обучения респонденты назвали видеоподкасты (38%), интервью (37%), шоу (37%), видеолекции (32%) и вебинары (30%). Среди девушек наиболее популярны видеоподкасты (41%), шоу (41%) и интервью (39%), в то время как юноши чаще предпочитают видеоинструкции (34%) и трансляции (36%) для обучения и развития.

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры
Импортонезависимость

Видеоконтент вовлекает сильнее, чем просто текст или аудио, и помогает сохранять концентрацию и заинтересованность в обучении. Опрошенные отметили, что видеоконтент более доступен для понимания (57%), увлекателен (56%) и экономит время (45%). В качестве ведущих просветительских и образовательных видео участники опроса хотели бы видеть экспертов в конкретной области (63%), известных личностей (51%) и ученых (38%).

В опросе приняли участие более 2,2 тыс. респондентов: старшеклассники, студенты и выпускники вузов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка

Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: