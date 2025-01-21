За год нагрузка на серверы «ВКонтакте» увеличилась на 35%, «VK Видео» — на 200%

Ежедневно социальная сеть обеспечивает доступ к двум триллионам файлов медиаконтента. В 2024 г. команда «ВКонтакте» усилила техническое оснащение и повысила надежность платформы на фоне роста аудитории и времени, которое пользователи проводят в соцсети и в «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители VK.

По данным Mediascope, в декабре 2024 г. месячная аудитория «ВКонтакте» в России увеличилась до 92 млн пользователей. Суточный рекорд VK Видео достиг 3,3 млрд просмотров. В связи с ростом аудитории и ее активности нагрузка на серверы соцсети в 2024 г. выросла на 35% по сравнению с 2023 г., «VK Видео» — на 200% за аналогичный период.

Для эффективной доставки пользователям медиаконтента команда соцсети расширила сеть CDN и нарастила пропускную мощность до 12 Тбит/с во всех регионах России и странах СНГ. Для повышения надежности 20% нагрузки на инфраструктуру перевели на облачную платформу, адаптировали системы автоматического управления репликацией (синхронизации данных в копиях нескольких баз данных) и аварийного переключения для более 100 ключевых баз данных, которые обеспечивают бесперебойную обработку более двух миллионов пользовательских запросов в секунду.

Для повышения надежности платформы и масштабирования под растущую нагрузку в 2025 г. «ВКонтакте» планирует полностью перейти на облачную инфраструктуру, а также использовать сервисный подход в строительстве архитектуры соцсети.