Обновление российского видеоредактора VSDC 9.2. от компании «Мультилаб»

Компания «Мультилаб» представила на российском рынке обновление нелинейного видеоредактора VSDC Video Editor – VSDC 9.2.

Разработчики добавили новый инструмент сегментации на основе искусственного интеллекта для вырезания объектов на видео, который позволяет их удалять, накладывать цветокоррекцию и эффекты на определенную область и работать с различными параметрами. Сегментация работает на основе моделей искусственного интеллекта, которые можно бесплатно скачать: на выбор пользователям видеоредактора VSDC доступны четыре ИИ-модели с уникальными характеристиками. Об этом CNews сообщили представители «Мультилаб».

Кроме того, анонсирована последняя разработка компании к линейке VSDC — облачный сервис VSDC Cloud Service. Это оптимизированная система управления файлами, которая предназначена для хранения, редактирования проектов и медиафайлов и обмена ими в облаке. VSDC Cloud Service позволяет не только уменьшить нагрузку на производительность ПК, но и сэкономить место на устройстве пользователя. Теперь благодаря возможности автоматического сохранения проекты не потеряются, а защита данных не позволит распространять медиафайлы без разрешения пользователей.

В версии 9.2 компания также запускает свой собственный онлайн-магазин VSDC Store с эксклюзивными пакетами шаблонов, который будет регулярно обновляться. Сейчас доступен пакет готовых премиум-шаблонов для создания видео на свадебное торжество.

Также доступны более 300 новых видеопереходов и функция экспорта в очередь.

Добавлено несколько улучшенных опций: расширенная поддержка частоты кадров, усовершенствованный эффект «Повтор» и настройка окна «Удаление и разбивка».

Обновление VSDC 9.2 уже доступно для скачивания на официальном сайте «Мультилаб».