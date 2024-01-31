Новейшие процессоры AMD работают на полную мощность всего несколько минут, а потом снижают тактовую частоту

Неприятный сюрприз от AMD

Новейший гибридные процессоры AMD Ryzen 8000G, предназначенные для настольных компьютеров, в отдельных случаях не способны работать на полную мощность в течение продолжительного периода времени. К такому выводу пришли специалисты профильного YouTube-канала Gamers Nexus.

APU AMD Ryzen 8700G и 8600G, протестированные экспертами, при возникновении значительной нагрузки демонстрировали падение уровня потребления энергии процессором примерно на 60%, то есть до 50 Вт, сопровождавшееся снижением тактовой частоты на всех ядрах – уже спустя 2-6 минут работы в boost-режиме.

Очень быстрое включение троттлинга новых процессоров под нагрузкой вряд ли можно объяснить их недостаточным охлаждением – в своих экспериментах Gamers Nexus использовали систему жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 360, которая справляется с тепловыделением вплоть до 250 Вт. Заявленный производителем TDP AMD Ryzen 8700G составляет 65 Вт, однако в турбо-режиме у команды, проводившей тесты, этот показатель находился на уровне 80 Вт. Нагрузку на APU, в частности, обеспечивали игры Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и Baldur’s Gate 3, а также рендеринг в Blender.

Фото: AMD Процессоры AMD Ryzen 8600G вновь огорчают

Эксперты канала установили, что проблема вызвана ошибочной активацией фирменной функции процессоров AMD – STAPM.

AMD подтверждает

Представитель AMD в разговоре с Gamers Nexus подтвердил факт наличия описанной выше проблемы. В компании обещают выпустить программное исправление, однако не уточняют сроков его выхода. Они могут зависеть не только от самой AMD, но и ее партнеров – производителей материнских плат на основе чипсетов компании, поскольку исправление затрагивает прошивку BIOS, которая в конечном счете формируется вендором материнской платы.

«Мы выяснили, что STAPM применяется к компонентам десктопа, чего происходить не должно. Будущее обновление BIOS должно исправить это поведение. По крайней мере, вы заметили что-то, что поможет многим [клиентам], лучше отловить [ошибку] раньше, чем позже», – заявили в AMD.

Что такое STAPM и почему она не нужна на десктопах

STAPM (Skin Temperature Aware Power Management) – технология компании AMD, которая используется в процессорах, рассчитанных на применение в компактных устройствах, таких как ноутбуки или портативные игровые консоли.

В таком устройстве размещается несколько дополнительных термодатчики, которые считывают текущую температуру в разных частях корпуса и отправляют ее процессору. В случае выхода переданных значений за пределы заранее заданных лимитов процессор автоматически ограничивает собственную мощность и тактовую частоту, что приводит к снижению уровней тепловыделения и производительности. Благодаря этому через некоторое непродолжительное время температура корпуса устройства тоже снижается.

Такой подход позволяет защитить пользователя компактного устройства от некомфортного и порой неблагоприятного воздействия относительно высоких температур, до которых могут разогреваться корпус девайса или напрямую контактирующие с ним органы управления – к примеру, встроенные в лаптоп клавиатура и тачпад.

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«Начинка» настольных компьютеров, как правило, вынесена в отдельный блок, с которым пользователь соприкасается довольно редко – даже руками. Кроме того, такие ПК, как правило, располагают гораздо более мощной системой охлаждения, которая позволяет поддерживать в сравнительно «холодном» состоянии не только процессор и видеокарту, но и остальные компоненты машины.

Таким образом, риск возникновения ситуации, при которой пользователь десктопа будет испытывать дискомфорт от повышенной температуры корпуса ПК, минимален, а значит и применение технологии STAPM в компьютерах такого типа, вероятно, не является оправданным.

Технология STAPM впервые была реализована в APU семейства Bristol Ridge (архитектура Excavator), представленных AMD в 2016 г.

Процессоры с «неполноценной» поддержкой PCI-E

Ранее CNews писал о том, что APU Ryzen 8000G, анонсированные в январе 2024 г., включая топовые модели 8600G и 8700G, не способны в полной мере реализовать потенциал шины PCI-E. Это может отрицательно сказаться на производительности дискретной видеокарты, устанавливаемой в слот PCI-E материнской платы, особенно при использовании наиболее современных решений.