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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дусаев Марат


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане 1
31.07.2017 Российские стартапы выходят на глобальный рынок через Ирландию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дусаев Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 317 1
Google LLC 11942 1
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 5 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
Guinness Enterprise Centre - GEC 2 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12280 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4667 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 1
Ахметзянов Фаем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 1
Ирландия - Дублин 160 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14244 1
Израиль 2752 1
Европа Восточная 3109 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Ирландия - Республика 1018 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3008 1
Европа 24381 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16705 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5235 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 513 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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