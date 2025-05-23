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Дусаев Марат
УПОМИНАНИЯ
|23.05.2025
|Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане 1
|31.07.2017
|Российские стартапы выходят на глобальный рынок через Ирландию 1
Дусаев Марат и организации, системы, технологии, персоны:
|Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 5 1
|Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
|Guinness Enterprise Centre - GEC 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361210, в очереди разбора - 755634.
Создано именных указателей - 175110.
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