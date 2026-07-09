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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197378
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Ахметзянов Фаем

СОБЫТИЯ


09.07.2026 «СКБ Контур» и разработчик платформы Cargo.Run договорились о совместной цифровизации логистики 1
31.07.2017 Российские стартапы выходят на глобальный рынок через Ирландию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ахметзянов Фаем и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12621 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 379 1
Guinness Enterprise Centre - GEC 2 1
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 6 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13791 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64416 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4992 1
Дусаев Марат 2 1
Ирландия - Дублин 164 1
Россия - РФ - Российская федерация 164924 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 1
Израиль 2848 1
Европа Восточная 3138 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Ирландия - Республика 1044 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 1
Европа 24910 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54505 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5727 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2299 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455935, в очереди разбора - 727947.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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