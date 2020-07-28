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Parallels представляет Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac

ПО Свободное ПО Софт
, Текст: Эльяс Касми

Parallels объявляет о выпуске решений Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac и Parallels Access 6 для Windows и Mac, упрощающим работу удаленных сотрудников и помогающих устранять неполадки на удаленном компьютере благодаря удобной и безопасной системе удаленного доступа.

В Parallels Access 6 добавлен компонент «УДАЛЕННАЯ ПОМОЩЬ»

Parallels Access 6 для Windows и Mac высвобождает рабочее время пользователей, позволяя им продуктивно работать в любом месте благодаря удаленному доступу и возможности подключаться к пяти ПК или Mac с неограниченного числа устройств iOS и Android или браузеров HTML5.

Кроме того, разработчики предлагают гибкий план подписки Parallels Access для бизнеса, в рамках которого ИТ-администраторам дается возможность создавать неограниченное число пользователей и параллельно используемых пользовательских лицензий и управлять ими, предоставляя сотрудникам доступ к компьютеру с неограниченного количества мобильных устройств и из браузеров с поддержкой HTML5.

Для работы с полнофункциональными приложениями и файлами Windows и macOS можно использовать привычные жесты управления, характерные для iPhone, iPad и Android, чтобы успешно решать рабочие задачи и безопасно обмениваться файлами, не отправляя их в облачные хранилища.

Новые инструменты доступные в Parallels Access 6

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. Вы можете легко помогать своим родным и друзьям исправлять неполадки в работе их ПК или Mac, и при этом вам не нужно быть рядом и даже не придется объяснять, что делать. Им достаточно просто загрузить и установить Parallels Access на свой ПК или Mac. Вам нужно будет запустить на своем устройстве Parallels Access, чтобы создать и отправить ссылку на инструмент «Персональная помощь». При переходе по ссылке вы получите доступ к компьютеру пользователя. ПОДДЕРЖКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МЫШИ, ТРЕКПАДА И ЖЕСТОВ ПО BLUETOOTH для устройств с iPadOS 13.4 или более поздней версии: Теперь жесты управления работают даже при удаленном подключении к компьютер. При обнаружении мыши или трекпада курсор приобретает вид нативного курсора в зависимости от содержимого на экране — например, стрелка, указательный палец или I-образный курсор.

ПОДДЕРЖКА ONEDRIVE И ДИСК GOOGLE В ANDROID. Доступ к облачным хранилищам в диспетчере файлов Parallels Access обеспечивает максимальное удобство при совместном доступе к файлам.

Новые инструменты в Parallels Toolbox 4

Parallels Toolbox представляет собой комплексное пакетное решение, в состав которого входят утилиты, помогающие пользователям Windows и Mac экономить время. Оно предлагает полезные, доступные по щелчку мыши инструменты для более простого контроля состояния компьютера, удобства и управления его производительностью в коллекцию из более чем 30 инструментов были добавлены следующие новые инструменты Parallels Toolbox 4:

ВРЕМЯ ПЕРЕРЫВА (Windows и Mac). Чтобы защитить себя от усталости и повысить производительность труда, запланируйте перерывы в работе и настройте автоматические напоминания, чтобы не забывать об отдыхе. В настройках программы можно указать, как часто вам требуется перерыв, а также задать его продолжительность. Когда наступит время перерыва, вы получите соответствующее напоминание. Время перерыва считается периодом, во время которого вы не пользуетесь клавиатурой и мышью компьютера.

КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ (Windows и Mac). Для конвертирования единиц измерения и валюты можно просто ввести величину (например, "73 F"), чтобы просмотреть доступные варианты результатов конвертирования, которые отобразятся сразу по завершении ввода запроса.

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК (Windows и Mac). Быстро находите нужный инструмент, используя для этого инструмент "Расширенный поиск", который поддерживает сотни дополнительных ключевых слов. Инструмент доступен в левом верхнем углу меню Parallels Toolbox.

ОКНО СВЕРХУ (Windows). Закрепите окно приложения, которое вы используете чаще всего, поверх других открытых приложений, чтобы всегда иметь к нему мгновенный доступ и повысить эффективность работы. Большинство приложений Windows не предусматривают возможность закрепления поверх других окон — так было до сегодняшнего дня. Просто откройте инструмент "Окно сверху" в Parallels Toolbox и выберите нужное окно. Оно будет отображаться всегда поверх других окон для мгновенного доступа к нему.

ДИСПЕТЧЕР ОКОН (Mac). Инструмент "Диспетчер окон" дает возможность быстро и легко настроить предварительно заданный размер и положение окна приложения в Mac. Просто перетащите окно к краю экрана, и оно автоматически изменит размер, заняв половину экрана, его треть или четверть.

ПОКАЗАТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ (Mac). Очистите рабочую область одним кликом. Настройте отображение рабочего стола с помощью команды "Сокрытие приложений" или "Закрытие приложений". При активации инструмента "Показать рабочий стол" сворачиваются все открытые окна или выполняется выход из всех приложений, видимых на Dock-панели Mac. Для быстрого доступа к скрытому приложению достаточно выбрать его на Dock-панели Mac.

ЗАКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ (Windows). Мгновенно очистите рабочий стол, закрыв все приложения и окна одним щелчком мыши, вместо того чтобы тратить время, закрывая каждое из них вручную. Настройки инструмента позволяют пользователям закрыть, свернуть, скрыть приложение или принудительно выйти из него. Обратите внимание, что в случае принудительного выхода из приложения все несохраненные данные будут потеряны.

Бесплатные полнофункциональные пробные версии Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac доступны как отдельные продукты только на сайте Parallels уже сегодня. Стоимость годовой подписки на каждый продукт — 1150 руб. Годовая лицензия включает также бесплатные обновления новых и усовершенствованных инструментов в течение срока действия подписки.

Бесплатные полнофункциональные пробные версии Parallels Access 6 для Windows и Mac доступны на веб-сайте Parallels, в Google Play и App Store. После истечения срока действия бесплатной пробной версии можно приобрести подписку сроком на 1 год за 1150 руб.

Также предлагается гибкий годовой план подписки для бизнеса. В рамках него ИТ-администраторы получают возможность создавать неограниченное число пользователей, каждый из которых может одновременно использовать от одной до пяти пользовательских лицензий с неограниченного количества мобильных устройств или из веб-браузеров HTML5.

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