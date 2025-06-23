ГК «Рольф» расширила возможности цифровой платформы для автопартнёров: теперь доступна продажа автомобилей с пробегом

Группа компаний «Рольф», российский автодилер, объявила о расширении возможностей цифровой платформы для автопартнёров. Теперь цифровой инструмент доступен для продажи не только новых, но и автомобилей с пробегом.

Платформа zakupki.rolf.ru была запущена как цифровой инструмент для участников авторынка — от поставщиков по параллельному импорту до локальных розничных игроков. Сегодня она обрабатывает свыше 5 тыс. предложений ежемесячно и зарекомендовала себя как эффективный канал интеграции в операционную модель «Рольф».

«Мы создаём цифровую инфраструктуру, которая делает взаимодействие с «Рольф» максимально простым и эффективным. Партнёры могут оперативно загружать предложения, а наша команда — так же быстро на них реагировать. Это ускоряет процесс, повышает прозрачность и расширяет ассортимент. В выигрыше оказываются все: поставщик, «Рольф» и, главное, наш клиент. Важно отметить, что клиент приобретает новый автомобиль, на который действует 3 года сервисной поддержки или 100 тыс. км от «Рольф». А для автомобилей с пробегом действует гарантия на 2 года», — отметил Вадим Черноусов, директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Рольф».

Чтобы начать работу на платформе, необходимо зарегистрироваться, принять условия и получить логин с паролем. После этого можно размещать предложения.