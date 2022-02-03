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BQ 6061L Slim – новый смартфон в тонком корпусе с портом USB Type-C

Российский бренд техники и электроники BQ представляет смартфон BQ 6061L Slim. Отличительной особенностью новинки является тонкий компактный корпус, выполненный в ярких цветах, и наличие порта USB Type-C.

Корпус представлен в четырех цветовых решениях («черный», «красный», «космический синий» и «синий океан»),

Несмотря на тонкий корпус, инженерам BQ удалось поместить в BQ 6061L Slim аккумулятор высокой емкости на 3500 мАч, поэтому можно будет целый день слушать музыку, серфить в Интернете, смотреть фильмы, общаться с друзьями и родными без необходимости подзарядки.

Также BQ 6061L Slim обладает IPS-экраном диагональю 6,088 дюйма.

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BQ 6061L Slim

За производительность аппарата отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6761. 2 ГБ оперативной памяти позволят использовать системные приложения и сервисы, а 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения на дополнительные 128 ГБ (при помощи карт MicroSD) – хранить большие объемы файлов на смартфоне.

Двойной блок основной камеры (8 МП + 5 МП) послужит для создания ярких фотографий – как в обычном, так и в широкоугольном режиме. А фронтальная камера на 5 МП поможет в создании запоминающихся селфи.

Устройство функционирует на базе операционной системы Android 11 (Go Edition), обеспечивающей оптимальную работу сервисов и приложений, а также регулярное обновление внутреннего ПО устройства.

Из дополнительных характеристик нового смартфона – функция разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев, а также поддержка LTE.

Смартфон BQ 6061L Slim можно приобрести по цене 7490 руб. в официальном интернет-магазине BQ.

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