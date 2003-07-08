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Dow Chemical Company Dow Silicones Corporation Dow Corning Corporation

Dow Chemical Company - Dow Silicones Corporation - Dow Corning Corporation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2003 Dow Corning открыл офис в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Dow Chemical Company и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Инкаб 29 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Samsung Electronics 11065 1
Furukawa Electric 15 1
Dow Chemical Company (TDCC) 34 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
Samsung Galaxy 1035 1
Hansen Robert - Хансен Роберт 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Европа 24964 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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