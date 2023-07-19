Россияне стали чаще покупать экшн-камеры

«Сбермегамаркет» выяснил, какие тренды в фото- и видеотехнике сейчас наиболее актуальны на рынке. В анализируемую категорию вошли: фотоаппараты и оборудование, штативы и моноподы, видеокамеры и объективы, экшн-камеры и аксессуары.

В первой половине 2023 г. пользователи чаще приобретали технику для фото- и видеосъемки, чем в те же месяцы в 2022 г. — количество заказов в категории увеличилось на 14%. А средний чек вырос в два раза. Лучше всего покупали товары в следующем порядке: кольцевые лампы, экшн-камеры, картриджи для фотоаппаратов моментальной печати.

Экшн-камеры вырвались вперед не так давно — в 2022 г. их не было даже в топ-5 продаж. В 2023 г. их продажи увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. А вот популярность видеокамер в целом снизилась: эксперты «Сбермегамаркета» предполагают, что это связано с развитием камер и софта на смартфонах. Теперь людям, как правило, вполне достаточно телефона для создания любительского видеоконтента.

Продажи кольцевых ламп для съемки косвенно подтверждают это, продолжая расти от года к году. Сейчас это самый продаваемый товар в категории фото- и видеотехники, их рост к прошлому году составляет 8%. Кольцевые лампы давно перешли на массовый рынок, и уже долгое время востребованы среди контент-мейкеров, представителей бьюти-индустрии и других профессий.

В 2022 г. фотоаппараты моментальной печати были одними из самых популярных товаров в категории, но сейчас спрос на них постепенно снижается — за шесть месяцев 2023 г. он уступил свои позиции на 30%. Тем не менее, картриджи для них продолжают оставаться в тройке лидеров по продажам.

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