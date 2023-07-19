Разделы

Ритейл Розница Техника
|

Россияне стали чаще покупать экшн-камеры

«Сбермегамаркет» выяснил, какие тренды в фото- и видеотехнике сейчас наиболее актуальны на рынке. В анализируемую категорию вошли: фотоаппараты и оборудование, штативы и моноподы, видеокамеры и объективы, экшн-камеры и аксессуары.

В первой половине 2023 г. пользователи чаще приобретали технику для фото- и видеосъемки, чем в те же месяцы в 2022 г. — количество заказов в категории увеличилось на 14%. А средний чек вырос в два раза. Лучше всего покупали товары в следующем порядке: кольцевые лампы, экшн-камеры, картриджи для фотоаппаратов моментальной печати.

Экшн-камеры вырвались вперед не так давно — в 2022 г. их не было даже в топ-5 продаж. В 2023 г. их продажи увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. А вот популярность видеокамер в целом снизилась: эксперты «Сбермегамаркета» предполагают, что это связано с развитием камер и софта на смартфонах. Теперь людям, как правило, вполне достаточно телефона для создания любительского видеоконтента.

Продажи кольцевых ламп для съемки косвенно подтверждают это, продолжая расти от года к году. Сейчас это самый продаваемый товар в категории фото- и видеотехники, их рост к прошлому году составляет 8%. Кольцевые лампы давно перешли на массовый рынок, и уже долгое время востребованы среди контент-мейкеров, представителей бьюти-индустрии и других профессий.

В 2022 г. фотоаппараты моментальной печати были одними из самых популярных товаров в категории, но сейчас спрос на них постепенно снижается — за шесть месяцев 2023 г. он уступил свои позиции на 30%. Тем не менее, картриджи для них продолжают оставаться в тройке лидеров по продажам.

***

Маркетплейс «Сбермегамаркет» — онлайн-площадка, где собраны товары из 20 основных категорий, включая электронику, бытовую технику, продукты питания, одежду и ювелирные украшения. На текущий момент «Сбермегамаркет» доставляет товары бесплатно более чем в 1000 городов России от Калининграда до Владивостока. Есть как доставка до двери, так и в один из 60 тыс. ПВЗ и постаматов. Покупатели могут оплачивать заказы онлайн, при получении, частями или взять в кредит. На маркетплейсе действует программа лояльности с бонусами «Сберспасибо». Ими можно оплатить до 99% стоимости покупки или получить бонусами 1% от суммы товаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Центробанк вчинил 10 персональных исков ИТ-директору «Ингосстраха»

IBM сменила гендиректора российского офиса, назначив третью женщину подряд

Любимый россиянами конкурент Xiaomi выпустил смартфон с большой батареей и дизайном iPhone, но в 10 раз дешевле

Производство микросхем в Китае на грани краха. «Железо» для выпуска чипов ломается, а чинить его больше некому

Продажи новых смартфонов рушатся восьмой квартал подряд. Продажи подержанных мобильников бьют исторические рекорды

Власти России нашли ответ на квантовую угрозу

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу
Показать еще