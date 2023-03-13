«Почта России» стала логистическим партнером интернет-магазина «Белпочты»

«Почта России» доставит более 6 тыс. наименований белорусских товаров из интернет-магазина «Белпочты» Shop.belpost.by. Получить заказ можно в среднем за 10 дней в 38 тыс. отделений и курьером до двери.

В интернет-магазине белорусского почтового оператора представлены домашний текстиль, мелкая бытовая техника, одежда, косметика, бытовая химия, марки и филателистическая продукция и множество других товаров. Оплатить покупку можно банковскими картами системы «Мир». Посылки из Белоруссии не облагаются таможенными пошлинами вне зависимости от суммы заказа благодаря режиму свободной торговли между странами Евразийского экономического союза.

«Белпочта» – многолетний партнер «Почты России», вместе с которым мы развиваем почтовое сотрудничество между нашими странами. С запуском доставки из маркетплейса Белоруссии объём отправлений, по нашим прогнозам, на первом этапе увеличится на 10-20%. Также вместе с коллегами мы разрабатываем новые совместные проекты для увеличения товарооборота», − сказал коммерческий директор по международным продажам «Почты России» Денис Глизнуца.

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«Почта» – надежное, незаменимое связующее звено между миллионами клиентов и партнеров. Совместные проекты национальных операторов позволяют обеспечить не просто повсеместную доступность почтовых услуг, а возможность общаться и дарить положительные эмоции на расстоянии», – сказала заместитель генерального директора по коммерческой деятельности РУП «Белпочта» Ирина Кононова.