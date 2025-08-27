Разделы

Почти 40% родителей Якутии предпочли бы частную школу для своего ребенка

По данным опроса МТС AdTech, 61% родителей Республики Якутия и других регионов Дальнего Востока отдали или планируют отдать своего ребенка в государственную школу. При выборе будущего места учебы родители обращают внимание на близость к дому, удобство и безопасность пути в школу, а также репутацию учебного заведения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Дальневосточники заняли второе место в рейтинге федеральных округов по спросу на частное школьное образование. 39% родителей из ДФО отдают предпочтение негосударственной школе, лидирует по этому показателю жители Уральского федерального округа – 43%. На третьем месте Центральный федеральный округ – 38%.

Аналитики «МТС AdTech» отмечают, чаще всего информацию о частных школах ищут на их сайтах и интересуются опытом знакомых — так делает каждый второй родитель (53%). Треть респондентов (35%) изучает сайты-отзовики и Telegram-каналы, пишущие про образование (29%). На образовательных мероприятиях информацию про частные школы ищут 12% родителей, и только 6% респондентов узнают о частных школах от блогеров с детьми.

Среди опрошенных почти половине (48%) не хватает времени на подготовку ребенка к школе, сталкиваются с финансовыми трудностями 40%, а каждый третий родитель сообщает об организационных сложностях в подготовке к школе.

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация
цифровизация

Практически каждый второй родитель (48%) отмечает, что испытывает больше всего волнения перед поступлением ребенка в первый класс. Каждый четвертый родитель (25%) волнуется за выпускной 11 класс: впереди ЕГЭ и выбор высшего учебного заведения. Только 21% родителей считают стрессовым обучение в 9 классе, когда стоит выбор между дальнейшим обучением в школе и поступлением в колледж или техникум.

Об опросе. Центр аналитики и исследований «МТС AdTech» опросил две тыс. родители детей школьного возраста, которые учатся в младшей, средней и старшей школе. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в августе 2025 г.

