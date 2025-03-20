АЛРОСА строит кибербезопасность вместе с Positive Technologies

АЛРОСА и Positive Technologies заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере кибербезопасности. Стороны договорились о сотрудничестве с целью укрепления защищенности ИТ-инфраструктуры алмазодобывающей компании, развития компетенций сотрудников в вопросах кибергигиены и обучения работе с продуктами Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По данным Positive Technologies, промышленность входит в топ-5 самых атакуемых отраслей в мире на протяжении последних пяти лет. Доля атак на эту сферу за первые три квартала 2024 г. составила 9% от всех успешных атак на организации. Чаще всего кибератаки (65% за тот же период) приводили к утечкам конфиденциальной информации, прежде всего данных, составляющих коммерческую тайну. В целом по миру нарушение основной деятельности вызывали 33% успешных атак на промышленные организации, а в странах СНГ этот показатель еще выше и достигает 42%.

Согласно данным Positive Technologies, в 63% всех атак на промышленные организации стран СНГ в 2023 г. и первой половине 2024 г. киберпреступники прибегали к различным методам социальной инженерии. В связи с этим важным направлением сотрудничества с АЛРОСА становится обучение и тренинги для сотрудников.

«АЛРОСА как лидер алмазодобывающей отрасли в России и во всем мире придает большое значение информационной безопасности. Сотрудничество с Positive Technologies позволит выстроить внутри корпоративной информационной инфраструктуры комплексную и эффективную систему защиты, способную обеспечить бесперебойную работу предприятий группы и минимизировать возможный ущерб от кибератак», — сказал Александр Мануилов, начальник Центра информационной безопасности АЛРОСА.

«Первым шагом в рамках взаимодействия компаний станет проведение образовательных мероприятий для руководителей АЛРОСА. При любых кибератаках, в том числе на промышленные организации, человеческий фактор остается самым слабым звеном в защите. Наша сессия поможет сотрудникам АЛРОСА разобраться в ключевых вопросах личной кибербезопасности и ее связей с защищенностью компании. Мы также расскажем о концепции результативной информационной безопасности, недопустимых событиях и способах защиты, включая киберучения и штабные тренировки. Все это вкупе с внедрением современных решений для информационной безопасности поможет достичь высокого уровня киберустойчивости», — отметил Дмитрий Жебелянов, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами, Positive Technologies.