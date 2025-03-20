Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

АЛРОСА строит кибербезопасность вместе с Positive Technologies

АЛРОСА и Positive Technologies заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере кибербезопасности. Стороны договорились о сотрудничестве с целью укрепления защищенности ИТ-инфраструктуры алмазодобывающей компании, развития компетенций сотрудников в вопросах кибергигиены и обучения работе с продуктами Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По данным Positive Technologies, промышленность входит в топ-5 самых атакуемых отраслей в мире на протяжении последних пяти лет. Доля атак на эту сферу за первые три квартала 2024 г. составила 9% от всех успешных атак на организации. Чаще всего кибератаки (65% за тот же период) приводили к утечкам конфиденциальной информации, прежде всего данных, составляющих коммерческую тайну. В целом по миру нарушение основной деятельности вызывали 33% успешных атак на промышленные организации, а в странах СНГ этот показатель еще выше и достигает 42%.

Согласно данным Positive Technologies, в 63% всех атак на промышленные организации стран СНГ в 2023 г. и первой половине 2024 г. киберпреступники прибегали к различным методам социальной инженерии. В связи с этим важным направлением сотрудничества с АЛРОСА становится обучение и тренинги для сотрудников.

«АЛРОСА как лидер алмазодобывающей отрасли в России и во всем мире придает большое значение информационной безопасности. Сотрудничество с Positive Technologies позволит выстроить внутри корпоративной информационной инфраструктуры комплексную и эффективную систему защиты, способную обеспечить бесперебойную работу предприятий группы и минимизировать возможный ущерб от кибератак», — сказал Александр Мануилов, начальник Центра информационной безопасности АЛРОСА.

«Первым шагом в рамках взаимодействия компаний станет проведение образовательных мероприятий для руководителей АЛРОСА. При любых кибератаках, в том числе на промышленные организации, человеческий фактор остается самым слабым звеном в защите. Наша сессия поможет сотрудникам АЛРОСА разобраться в ключевых вопросах личной кибербезопасности и ее связей с защищенностью компании. Мы также расскажем о концепции результативной информационной безопасности, недопустимых событиях и способах защиты, включая киберучения и штабные тренировки. Все это вкупе с внедрением современных решений для информационной безопасности поможет достичь высокого уровня киберустойчивости», — отметил Дмитрий Жебелянов, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами, Positive Technologies.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася»

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще