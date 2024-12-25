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Сеченовский университет и «Нейромед» создали ИИ-ассистента для кардиологов

Ученые Сеченовского университета совместно со специалистами технологического стартапа «Нейромед» создали инновационный чат-бот для врачей-кардиологов. Разработка нового инструмента на базе генеративного ИИ уже завершена, и сейчас бот проходит клиническую апробацию в Клиническом центре Сеченовского университета. Технической реализацией занимались специалисты «Нейромеда», а исследователи из Института персонализированной кардиологии валидировали все данные и подходы с медицинской точки зрения. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Чат-бот обучен на массиве данных объемом более 37 ГБ, включающем как российские, так и международные клинические рекомендации, научные статьи и открытые наборы данных. Он выполняет сразу несколько задач: готовит типовые документы, такие как протоколы приемов и выписные эпикризы, предоставляет доступ к профессиональной информации о препаратах, дает рекомендации по диагностике и лечению на основе актуальных клинических руководств, помогает оценивать те или иные риски, связанные с особенностями здоровья пациента.

Такой ИИ-ассистент сократит время на выполнение рутинных задач, позволяя врачам уделить больше внимания пациентам. Он будет полезен как начинающим специалистам, так и опытным врачам, особенно в сложных клинических случаях.

ПО уже включено в реестр российского программного обеспечения и полностью соответствует российским требованиям по информационной безопасности. В настоящее время чат-бот функционирует в формате закрытого веб-приложения, доступ к которому получают врачи, участвующие в бета-тестировании. Кроме того, пилотный проект по внедрению ИИ-ассистента ведется в Республиканском специализированном научно-медицинском центре кардиологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

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Цифровизация

«Это первый продукт такого рода в России, направленный на поддержку врачей-кардиологов в их ежедневной практике. Он сочетает передовые технологии искусственного интеллекта с проверенными клиническими рекомендациями, что делает его уникальным инструментом для диагностики и лечения. Мы уверены, что этот чат-бот значительно улучшит качество медицинской помощи и поможет врачам сосредоточиться на главном — заботе о пациентах», — отметил директор Института персонализированной онкологии Филипп Копылов.

«Наша цель — масштабировать этот проект. Мы уже сотрудничаем с Клиническим центром Сеченовского университета и Первой Градской больницей. После доработки продукта с учетом рекомендаций врачей мы планируем интеграцию в Единую государственную систему здравоохранения. Завершение апробации ожидается к концу первого квартала 2025 г., а для широкой аудитории бот станет доступен в 2025-2026 гг.», — сказал генеральный директор компании «Нейромед» Александр Сотник.

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