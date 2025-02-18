Сотник Александр
|18.02.2025
|Нейросеть от ученых Сеченовского Университета и «Нейромеда» сдала аттестационный экзамен для ординаторов 1
|25.12.2024
|Сеченовский университет и «Нейромед» создали ИИ-ассистента для кардиологов 1
Сотник Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 145330 2
|Узбекистан - Республика 1741 2
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 444 1
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