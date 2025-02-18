Разделы

ПО ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Нейросеть от ученых Сеченовского Университета и «Нейромеда» сдала аттестационный экзамен для ординаторов

Чат-бот Neuromed AI на базе генеративного ИИ, разработанный учеными Сеченовского Университета и специалистами технологического стартапа «Нейромед», успешно прошел государственную итоговую аттестацию, завершающую процесс обучения ординаторов по направлениям кардиологии и онкологии. Это первый в России случай, когда нейросеть сдала подобный экзамен. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

«Этот результат — значимый шаг не только для нашего университета, но и для всей медицинской науки в России. Искусственный интеллект выходит на новый уровень, демонстрируя способность решать сложные клинические задачи, анализировать данные и поддерживать врачей в принятии решений. Мы видим в этом инструменте мощного помощника, который позволит врачам делегировать нейросети рутинные задачи и повысить качество диагностики и лечения», — сказал директор Института персонализированной кардиологии Филипп Копылов.

Экзамены, которые сдавала Neuromed AI, обязательны для врачей-кардиологов и онкологов по окончании ординатуры. В них входят тестирование, решение ситуационных задач и проверка практических навыков. Осмотреть пациента нейросеть, конечно, пока не способна, но с остальными этапами экзамена она справилась на уровне, достаточном для присвоения квалификации врачам-ординаторам в области кардиологии и онкологии. Neuromed AI оказалась способна анализировать данные о пациенте, отвечать на вопросы о диагностике и тактике лечения, интерпретировать результаты анализов, инструментальных исследований и ранее проведенного лечения.

«Когда мы начинали сотрудничество с Сеченовским Университетом, наша нейросеть еще не обладала достаточной точностью в области кардиологии и онкологии. Однако благодаря совместной работе по валидированию данных и систематическому дообучению она смогла выйти на новый уровень. Теперь наша нейросеть продемонстрировала, что она не уступает квалифицированным врачам-ординаторам. Это подтверждает качество работы, проведенной нашей командой совместно с экспертами университета», — сказал генеральный директор компании «Нейромед» Александр Сотник.

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

Нейросеть обучена на датасете объемом свыше 50 ГБ, включающем как российские, так и международные клинические рекомендации, научные статьи, справочники и открытые наборы данных. Ранее она уже была способна готовить типовые медицинские документы, предоставлять доступ к профессиональной информации о препаратах, помогать оценивать связанные с особенностями здоровья пациента риски и давать рекомендации по диагностике и лечению на основе актуальных клинических руководств. Теперь «квалификация» ИИ-ассистента позволяет применять его в еще более сложных клинических сценариях.

Чат-бот Neuromed AI включен в реестр российского ПО, в режиме бета-тестирования им уже пользуются более 500 онкологов и кардиологов в разных регионах России. А также реализуется ряд пилотных проектов по централизованной апробации нейросети в качестве ассистента врачей кардиологов и онкологов на базе Клинического центра Сеченовского Университета, в Первой градской больнице, Липецком областном онкологическом диспансере и Республиканском специализированном научно-медицинском центре кардиологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Разработчики продолжают совершенствовать систему, учитывая отзывы врачей. В планах — выпуск ряда прикладных инструментов для врачей на базе нейросети Neuromed AI и их интеграция в Единую государственную систему здравоохранения России, а также реализация проектов в других странах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще