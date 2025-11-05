Разделы

Сеченовский Университет и Минздрав Татарстана провели масштабный ИИ-скрининг проблем с сердцем у 15 тысяч человек

Завершился первый этап совместного проекта Сеченовского университета и Министерств здравоохранения Республики Татарстан, которые два года назад договорились совместно развивать технологии искусственного интеллекта в здравоохранении. С помощью портативных одноканальных электрокардиографов врачи провели удаленный скрининг проблем с сердцем у 15 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Для скрининга использовали два алгоритма, разработанные и запатентованные учеными Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета. Первый метод помогает обнаружить систолическую дисфункцию сердца (при ней сердце начинает сокращаться слабее и выбрасывает в кровоток недостаточно крови), а второй – диастолическую дисфункцию (сердце теряет способность наполняться кровью между сокращениями). Такие патологии свидетельствуют о сердечной недостаточности.

Оба алгоритма интегрированы в кардиокарту CardioQWARK. Такой прибор в Сеченовском Университете создали совместно с индустриальным партнером — ООО «КардиоКВАРК». Пациенту достаточно на минуту приложить палец к датчику, чтобы зарегистрировать свою кардиограмму. Далее начинает работать искусственный интеллект – нейросеть анализирует данные ЭКГ. А врач на своем рабочем месте получает обработанную информацию с указанием на риски заболевания у конкретного пациента. При необходимости человеку назначают дополнительное обследование и ставят его на диспансерный учет.

«Это важный социальный проект, учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания остаются самой частой причиной смертности. Портативные устройства с элементами ИИ позволяют охватить скринингом огромное количество людей, сделать диагностику точной и быстрой. Аналогов таким системам нет ни в России, ни в мире», – сказал директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского Университета Филипп Копылов.

Как показало исследование, алгоритмы находят даже незначительное снижение систолической функции сердца с 91%-ной точностью. А диастолическую функцию второй-третьей степени – именно она ассоциируется с сердечной недостаточностью, – диагностируют с точностью 96,5%. Результаты таких исследований были опубликованы в международных журналах.

«Проект Сеченовского университета и Министерства здравоохранения Республики Татарстан — яркий пример того, как современные технологии искусственного интеллекта могут работать на благо здоровья людей. Нам удалось провести скрининг более 15 тыс. жителей республики, включая тех, кто живет в отдаленных районах, где доступ к высокотехнологичной диагностике ограничен», - сказал министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

По его словам, искусственный интеллект в первичном звене позволяет врачам быстрее выявлять сердечные патологии на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. «Это не просто технологическое достижение — это шаг к новому уровню профилактической медицины, где здоровье человека ставится во главу угла. Татарстан традиционно является регионом, открытым к инновациям, и мы продолжим развивать сотрудничество с ведущими научными центрами страны для внедрения передовых решений, повышающих качество и доступность медицинской помощи», — сказал Альмир Абашев.

