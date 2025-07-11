Разделы

Цифровизация
|

В Сеченовском университете разрабатывают роботизированный колоноскоп на основе ИИ для ранней диагностики колоректального рака

Междисциплинарная команда инженеров, робототехников, программистов и клиницистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создает инновационный колоноскоп с пятью камерами, панорамным обзором 340° и искусственным интеллектом, который проводит анализ изображений прямо во время колоноскопии - исследования внутренней поверхности толстой кишки. По сравнению со стандартной колоноскопией он позволяет свести к минимуму количество пропущенных полипов – образований, которые могут стать причиной развития колоректального рака. На сегодняшний день уже создан первый экспериментальный прототип роботизированного эндоскопа для применения в промышленной диагностике. Опытный образец медицинского ручного колоноскопа будет создан в 2026 г., роботизированного - в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Одна из главных проблем современной колоноскопии заключается в том, что при стандартном исследовании не все полипы могут быть обнаружены, а каждое пропущенное образование может впоследствии стать причиной развития колоректального рака, рассказал основатель проекта Sprut Robotics, инженер Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Наиль Сальманов. Чтобы повысить эффективность колоноскопии, команда молодых ученых Первого МГМУ разрабатывает колоноскоп нового поколения (ручную и роботизированную версии) с пятью камерами, сшитой панорамой, ИИ-анализом и мультиспектральным освещением. По сравнению с зарубежными аналогами, использующими в основном только одну камеру, он имеет несколько преимуществ.

ИТ-директор «Ленты» в интервью CNews: Маркетплейсы никогда не смогут стать продуктовыми ритейлерами
Цифровизация

«Наша система решает проблему ранней диагностики колоректального рака комплексно, – сказал Наиль Сальманов. – Во-первых, мы планируем использовать пять камер вместо одной, что обеспечивает обзор 340° против стандартных 170°. Это исключает появление так называемых «слепых зон». Во-вторых, все изображения сводятся в единую сшитую панораму на одном экране, что существенно снижает когнитивную нагрузку на врача. В-третьих, ИИ-анализ работает в режиме реального времени как «подстраховка» для специалиста, предоставляя ему независимое «второе мнение». И наконец, мультиспектральное освещение значительно улучшает визуализацию тканей. Все это в комплексе позволит свести к минимуму риск пропустить полипы во время исследования».

На сегодняшний день уже создан первый экспериментальный прототип промышленного роботизированного эндоскопа для отработки автоматизации и программного обеспечения. Им уже заинтересовались потенциальные инвесторы для применения в промышленной диагностике. Сейчас команда развивает основное направление проекта – разработку медицинского колоноскопа. До конца 2025 г. она планирует завершить создание прототипа дистальной части прибора с пятью камерами. Затем будут разработаны опытные образцы ручной и роботизированной версий колоноскопа нового типа и проведены все необходимые испытания для получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших информационных систем России

В 2026 году в московском метро пассажиров начнут перевозить беспилотные поезда

Как российские компании снижают риски зависимости от одного облачного провайдера?

Власти требуют сделать банкоматы более российскими. Должно быть больше отечественных компонентов внутри

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще