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Сальманов Наиль


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 В Сеченовском университете разрабатывают роботизированный колоноскоп на основе ИИ для ранней диагностики колоректального рака 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
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