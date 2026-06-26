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Индексная книга (каталог) CNews*
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Букарев Антон

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Multifactor и «Ред Адм»: подтверждена совместимость для построения защищённой ИТ-инфраструктуры 1
07.06.2024 Решение для двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместимо с операционными системами «Альт» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Букарев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Multifactor - Мультифактор 127 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 907 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4148 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 484 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 973 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13061 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33133 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 539 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10105 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28010 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15361 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64118 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 432 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1832 1
Ред Софт - Ред Адм 134 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 290 1
Россия - РФ - Российская федерация 164462 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11403 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453004, в очереди разбора - 727924.
Создано именных указателей - 196783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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