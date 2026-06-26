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Букарев Антон
СОБЫТИЯ
|26.06.2026
|Multifactor и «Ред Адм»: подтверждена совместимость для построения защищённой ИТ-инфраструктуры 1
|07.06.2024
|Решение для двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместимо с операционными системами «Альт» 1
Букарев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Multifactor - Мультифактор 127 1
|Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 907 1
|Ред Софт - Ред Адм 134 1
|Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
|Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 290 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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