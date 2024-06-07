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Решение для двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместимо с операционными системами «Альт»

Компании-разработчики «Базальт СПО» и «Мультифактор» подтвердили совместимость операционных систем «Альт Сервер» 10 и «Альт Рабочая станция» 10 на платформе х86_64 с системой двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

В рамках технологического партнерства стороны провели испытания и оформили сертификат совместимости.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для любого удаленного подключения: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Решение включено в реестр российского ПО под № 7046.

«Альт Сервер» 10 — серверная операционная система, позволяющая разворачивать и поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также использовать различное периферийное оборудование. Входит в реестр российского ПО под № 1541.

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«Альт Рабочая станция» 10 — универсальная операционная система для десктопов и ноутбуков, включающая драйверы современных устройств и большой набор прикладных программ. Внесена в реестр российского ПО под № 1292.

«"Мультифактор" постоянно работает над расширением интеграций с российскими разработчиками операционных систем. Мы следим за актуальными изменениями в отрасли и внедряем собственные решения для обеспечения информационной безопасности. Благодарим команду “Базальт СПО” за доверие к нашему продукту и за плодотворное сотрудничество», — сказал Антон Букарев, руководитель отдела продаж «Мультифактор».

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