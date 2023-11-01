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Вышла отдельная версия решения Multifactor для Казахстана

Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, представила полностью независимое решение Multifactor для рынка Казахстана. Решение предназначено для Linux и Windows серверов, систем виртуализации и облаков, MS Exchange, VPN, VDI, корпоративных приложений и сайтов. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Для пользователей нового региона была подготовлена вся техническая инфраструктура — созданы отдельный сайт и домен, а также демо-сайт, где пользователи из Казахстана могут ближе познакомиться с решением Multifactor.

Все данные хранятся локально — серверы расположены в дата-центре PS.kz в Алматы. Это и почтовый сервер, и серверы приложений. Также на территории Казахстана Multifactor использует отдельную базу данных.

В рамках локализации решения был запущен выделенный Telegam-бот, а в мобильное приложение Multifactor добавлена поддержка региона Multifactor.kz. Для корректной работы приложения на территории Казахстана оно должно быть обновлено до версии 1.3.0.

Стал доступен казахстанский личный кабинет администратора. Заказчики, ИТ-инфраструктура которых расположена в Казахстане, теперь смогут удобно управлять запросами доступов, пользователями, группами и ресурсами.

С июля 2022 г. в Казахстане работают представители «Мультифактор», помогающие решать технические и коммерческие вопросы. На территории Республики Казахстан компания действует как юридическое лицо ТОО «Multifactor Kazakhstan».

«Перед нами стояла сложная задача — создать независимое решение для нового региона и при этом сохранить в нем присущие нам удобство и простоту использования. Сейчас можно утверждать, что мы с ней справились. Несмотря на полностью выделенное решение для Казахстана, обновления приложения и функций безопасности выкладываются на контур Казахстана своевременно», — сказал генеральный директор и основатель «Мультифактор» Константин Ян.

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«Мультифактор» – российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленного подключения. Решение Multifactor включено в реестр российского ПО. Компания соответствует требованиям международного стандарта PCI DSS.

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