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«Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» сообщил о том, что в сервисе «Яндекс.Заправки» можно найти АЗС по маршруту, сравнить на них цены и одним движением выбрать заправку до полного бака. Все это работает в новом дизайне приложения «Яндекс.Заправки» на Android и iOS, а позже появится в «Навигаторе» и «Яндекс.Картах».

При построении маршрута приложение подсвечивает по правой стороне дороги АЗС с нужным типом топлива. Оно выделяет станцию с самой низкой ценой и показывает, насколько отличаются цены на остальных. Благодаря этому легко заранее выбрать выгодный вариант и потом заехать туда заправиться, не сворачивая с намеченного пути.

«Обычно водители не ездят заправляться целенаправленно. Они встраивают это в повседневные занятия — например заправляются по пути на работу, в торговый центр или детский сад. Новые функции Яндекс.Заправок помогут построить удобные маршруты с заездом на АЗС и экономить на топливе», — прокомментировал Артём Прудников, руководитель «Яндекс.Заправок».

В сервисе также появилась заправка до полного бака. Для этого достаточно при выборе объёма топлива провести по ползунку вверх и нажать «Оплатить». По умолчанию полный бак — это 60 литров, как у большинства легковых автомобилей. Но если бак нестандартный, водитель сможет изменить количество литров в настройках. Это нужно сделать только один раз — приложение всё запомнит.

При заправке до полного бака может поместиться меньше литров, чем заказали. Поэтому сервис не снимает деньги за топливо сразу, а замораживает их на банковской карте. Когда АЗС сообщает точный объём, деньги за незалитые литры размораживаются.

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