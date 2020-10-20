В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода

ТД «Смарт-Технологии», создатель мобильного приложения BENZUBER по оплате топлива онлайн без обращения в кассу АЗС, получил от Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент на изобретение способа оплаты услуг автозаправочных станций при заправке транспортных средств топливом и устройство для его осуществления.

Запатентована технология оплаты бензина на АЗС с помощью смартфона и системы быстрых платежей (СБП) от ЦБ и QR-кодов, размещенных на топливо-раздаточной колонке. Технология позволяет владельцам заправок сократить транзакционные издержки, а владельцам машин ожидать цены топлива, не отягощенного затратами на эквайринг. Запатентованная технология существенно упрощает и ускоряет процесс покупки топлива.

При проведении опытных работ время, затраченное на реализацию способа оплаты услуг АЗС по заправке транспортного средства топливом с помощью QR, составило не более 20 секунд, при этом пользователь осуществил виртуальный платеж через смартфон, не отходя от топливно-раздаточной колонки, а колонка автоматически включилась. В рамках настоящего изобретения в качестве транзакционной инфраструктурной серверной системы используется платформа BENZUBER собственной разработки.

«Технология оплаты BENZUBER с помощью QR-кодов является нашим стратегическим активом, который теперь защищен российским законодательством. Запатентованная технология позволит людям ускорить процесс заправки, избежать очередей на АЗС, общения с кассиром и взаимодействия с наличными средствами, чтобы максимально обезопасить себя в такой непростой эпидемиологической ситуации», - сказал автор запатентованной технологии и сооснователь BENZUBER Артем Скворцов.

Изобретение относится к способу и устройству оплаты услуг автозаправочных станций. Технический результат заключается в обеспечении возможности автоматического включения топливно-раздаточной колонки, а также в повышении быстродействия проведения транзакции.

Механика запатентованный технологии проста. Водитель вставляет пистолет в бензобак, сканирует QR-код камерой телефона, в мобильном банке–участнике СБП автоматически формируется платеж, клиент нажимает кнопку подтверждения и заправляет автомобиль.

Пилотный проект по оплате топлива с помощью QR-кодов был впервые осуществлен в феврале 2020 года на сети АЗС Varta в Свердловской области. В его реализации приняли участие BENZUBER, НСПК, являющаяся оператором СБП, и СКБ-банк.

В настоящее время воспользоваться запатентованной технологией могут клиенты СКБ-банка, ДелоБанка, ПСБ, Тинькофф, Русского стандарт, Ак Барса и ВТБ и других банков, подключенных к СБП от ЦБ.

По прогнозам разработчиков сервиса, к концу 2020-го к системе QR-оплаты топлива будет подключено 4 тысячи АЗС (сейчас приложение BENZUBER, позволяющее платить за бензин со смартфона, не покидая автомобиль, используется на 5 тыс. АЗС по всей стране). Всего в России свыше 20 тыс. АЗС.