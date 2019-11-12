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«Тинькофф» запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для заправки автомобилей

ПО Софт

«Тинькофф» объявил о запуске мобильного приложения «Тинькофф АЗС» для оплаты топлива со смартфона. Приложение «Тинькофф АЗС» позволит клиентам «Тинькофф» всего в несколько кликов оплачивать заправку автомобилей на сети автозаправочных комплексов BP в Москве, Московской и Смоленской областях, не выходя из машины.

«Тинькофф АЗС» доступно на платформах iOS и Android. Для регистрации в мобильном приложении нужно указать номер мобильного телефона и реквизиты банковской карты «Тинькофф», по которой будет оплачиваться топливо. При оплате через приложение участники программы лояльности BP Club смогут накапливать баллы. После запуска приложение «Тинькофф АЗС» само предложит пользователю ближайшую заправочную станцию BP.

Процесс оплаты через приложение будет проходить гораздо быстрее, чем через кассу. Для заправки пользователю нужно предупредить оператора-заправщика, что оплата будет проводиться через «Тинькофф АЗС», и сканировать QR-код, расположенный на нужной колонке. Когда заправка закончится, водителю остается только подтвердить оплату в приложении и показать оператору-заправщику фискальный чек, ссылка на который придет по SMS или через Viber сразу после оплаты.

«Приложение "Тинькофф АЗС" — новый шаг в рамках развития экосистемы "Тинькофф". Мы особенно рады, что запускаем его в рамках интеграции с сетью автозаправочных станций BP — одной из самых клиентоориентированных и популярных у российских автовладельцев. Мы будем следить за интересом клиентов к приложению "Тинькофф АЗС" и изучать клиентский опыт, чтобы значительно расширить его функционал», — сказал Александр Бро, руководитель управления партнерских программ «Тинькофф».



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