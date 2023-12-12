Fit и Luxe Retail представили совместное решение для топливного ритейла

Компании Fit и Luxe Retail, российские поставщики ИТ-решений для торговли, развивают партнёрство и выходят на рынок автоматизации сетей АЗС с совместным ИТ-решением.

Существенное снижение доходности от розничной продажи топлива, наблюдаемое в последние годы, заставляет топливные компании искать новые пути привлечения потребителей и увеличения выручки за счёт предложения дополнительных товаров и услуг. А в условиях стабильного качества и цен на топливо у разных операторов именно неосновной продукт определяет лояльность потребителей к конкретной сети АЗС.

Необходимость эффективного продвижения набора сопутствующих товаров и услуг побуждает топливные сети заимствовать лучшие практики и технологии у классических ритейлеров. Именно для таких клиентов из числа сетей АЗС, ориентированных на повышение конкурентоспособности на топливном рынке, компании Fit и Luxe Retail предлагают совместное ИТ-решение, состоящее из нескольких бесшовно интегрированных между собой программных продуктов.

В состав решения входят:

Учётная платформа. lsFusion ERP 4R – централизованная система управления товародвижением, гибкая бизнес-логика которой позволяет автоматизировать розничные и оптовые сети разных форматов и сегментов рынка. Адаптированная под задачи топливной розницы, она обладает высокой производительностью и масштабируемостью, что позволяет при сравнительно низких требованиях к вычислительным ресурсам управлять работой тысяч АЗС в режиме реального времени. Для работы с топливом в lsFusion ERP 4R реализован параллельный учёт в объёме и весе на основе плотности топлива на уровне каждой транзакции. Это позволяет точно учитывать остатки в разрезе резервуаров и существенно снижать необоснованные потери топлива в цепи поставок от прихода до реализации потребителю.

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Топливная платформа. FuelX – система мониторинга и управления оборудованием АЗС. Отслеживает состояние технологического оборудования автозаправочной станции, контролирует движение и качество топлива, следит за корректностью действий персонала. Мониторинг охватывает топливораздаточные колонки, резервуары, автомойки, ценовую стелу, прочее оборудование и взаимодействует с учётной и кассовой платформами. Функциональность системы включает в себя перекрёстный контроль действий сотрудников АЗС, отгрузок и поставок топлива, нештатных ситуаций, качества топлива, система имеет широкую вариативность управления продажами топлива и формирует отчётность для анализа работы АЗС.

Кассовая платформа. Включает в себя программу PosX для кассовых узлов АЗС, программу SelfX для зон самообслуживания покупателей, кассовый менеджер PosX для централизованного управления всеми кассами сети АЗС и программу лояльности Bonus для управления скидками и бонусами клиентов. Кассовый сервис, ранее успешно апробированный в классическом ритейле, теперь адаптирован для работы на АЗС и обеспечивает максимальную пропускную способность автозаправочных станций и быструю работу всей инфраструктуры продаж топливной компании за счёт уникальной производительности и высочайшей скорости: чек из 10 позиций печатается на кассе всего за 2 секунды, справочник объёмом 100 тыс. SKU загружается из товароучётной системы на кассы за 15-60 секунд, а кассовый менеджер обрабатывает 40 тыс. чеков от АЗС за 15 секунд.

Роман Комиренко, директор по развитию компании Fit, сказал: «Многолетний опыт компаний Fit и Luxe Retail в сфере автоматизации розничных сетей продуктового и модного сегментов ритейла позволил создать новое специализированное решение для топливного рынка, отвечающее запросам самых взыскательных клиентов. Благодаря его применению процессы управления сетью АЗС выходят на качественно иной уровень, существенно повышая эффективность бизнеса. При этом предлагаемое решение является российской разработкой и построено на базе бесплатного открытого ПО (Linux, PostgreSQL, Java, WEB, OpenOffice), что исключает лишние затраты и риски для клиентов».