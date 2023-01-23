Разработчик космических чипов неожиданно избежал полумиллиардного штрафа за срыв госпроекта

Суд полностью отказал Минпромторгу в удовлетворении требований к разработчику российских процессоров из-за истечения срока исковой давности. Министерство намеревалось взыскать с компании более полумиллиарда рублей за просрочку исполнения обязательств по контракту на создание и освоение выпуска радиационно стойких микросхем для космических бортовых комплексов более чем на три года. Работы на момент публикации материала не завершены. Это не первый аналогичный иск, при рассмотрении которого суд становится на сторону разработчика, а не Минпромторга.

Срок истек

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы 20 января 2023 г. отказал Минпромторгу в удовлетворении иска более чем на полмиллиарда рублей к дизайн-центру микроэлектроники НПЦ «Элвис». Информацию об этом можно обнаружить в опубликованной карточке дела.

«Элвис» просрочил исполнение обязательств по контракту на «разработку и освоение серийного производства комплекта радиационно-стойких микросхем для создания бортовых вычислительных комплексов космического назначения». Просрочка выполнения работ по третьему этапу составила 1295 дней (более чем три года и шесть месяцев) по состоянию на 17 июня 2022 г., в связи с чем истец на основании контракта начислил неустойку в размере 512,3 млн руб., следует из судебных документов. Согласно опубликованной на портале госзакупок карточке контракта, работы до сих пор не были завершены.

Служители Фемиды посчитали, что министерство обратилось в суд по истечении трехлетнего срока исковой давности. Ведомство имело право заявить свои требования с 1 декабря 2018 г. (на следующий день после окончания срока выполнения работ по контракту) до 30 января 2022 г. В то же время иск был подан Минпромторгом 30 июня 2022 г. — спустя семь месяцев после того как срок исковой давности истек.

При этом представители Минпромторга заверили CNews, что в их понимании срок для подачи искового заявления министерством не пропущен, контракт до настоящего времени в процессе исполнения, и его результат востребован.



Отметим, что в многолетней практике CNews мониторинга крупных исков Минпромторга к ИТ-разработчикам редакция сталкивается с нарушением сроков исковой давности впервые.

Причины недовольства Минпромторга

О характере претензий Минпромторга к «Элвису» CNews писал в июле 2022 г. Госконтракт на разработку и освоение серийного производства микросхем между министерством и компанией был подписан 29 ноября 2016 г. Работы должны были завершиться до 30 июня 2019 г.

Минпромторг не смог взыскать с «Элвиса» полмиллиарда рублей

По условиям контракта, в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель уплачивает заказчику пени. Они начисляются со дня, следующего за окончанием срока исполнения контакта. Согласно решению суда, с истечением срока исковой давности по главному требованию (выполнение работ по контракту) считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка и т. п.), в том числе возникшим после начала истечения срока исковой давности по главному требованию. Поэтому суд посчитал, что требования истца о взыскании неустойки не подлежат удовлетворению.

Ранее «Коммерсант» обращал внимание на то, что если бы суд удовлетворил иск Минпромторга, «Элвис» бы оказался в очень сложной финансовой ситуации. По данным базы «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка компании составила 1,1 млрд руб., а чистая прибыль 2,5 млн руб. Падение финансовых показателей оказалось значительным: по итогам 2020 г. выручка разработчика процессоров составила 2,4 млрд руб. при чистой прибыли 237,1 млн руб.

Исход был вероятным

В июле 2022 г. источники «Коммерсанта», комментируя иск Минпромторга к «Элвису», предположили, что разработчика «помилуют», и полная сумма с него взыскана не будет. Собеседник издания, близкий к министерству, пояснил, что обращение в суд было вынужденным, так как у надзорных органов могли возникнуть вопросы к самим представителям министерства.

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Суд не впервые отказывает Минпромторгу в удовлетворении требований к разработчикам. Похожая ситуация ранее сложилась с компанией «Байкал электроникс». В июле 2022 г. CNews писал о том, что ей удалось дважды избежать колоссальных штрафов за просрочку выпуска чипов. В 2022 г. министерство хотело взыскать с разработчика процессоров «Байкал» 257,3 млн руб., а в 2020 г. Минпромторг пытался через суд добиться возмещения 500,5 млн руб.

В беседе с CNews осенью 2020 г. на тот момент директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак (с апреля 2021 г. замминистра промышленности и торговли) отметил, что «Байкал электроникс» стратегически очень важен для страны как один из немногих в России разработчиков процессоров. «Государство это понимает, однако этот факт не освобождает компанию от ответственности за взятые на себя обязательства», — добавил он, подразумевая штрафы.

Указанием на стратегическую важность разработчика чиновник некоторым образом подтвердил мнение одного из источников CNews на радиоэлектронном рынке. Несколько месяцев назад в частной беседе последний утверждал, что власти совершенно точно не устроит ситуация, в которой в России останется только одна марка отечественных чипов широкого применения — «Эльбрус» компании МЦСТ. Поэтому для обеспечения на тематических госзакупках некоторой конкуренции, государство попробует спасти «Байкал электроникс» всеми доступными средствами.

Чем занимается «Элвис»

Зеленоградский НПЦ «Элвис» был основан в 1990 г. на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», который в 1960–1980 гг. работал в области космической электронной техники. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в стране. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», среди них — процессоры линейки «Мультикор», к которым относится «Скиф», радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

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На фоне весьма тревожной финансовой ситуации в «Элвисе» летом 2022 г. сменилось руководство: от дел отошел основатель компании Ярослав Петричкович, а контроль над центром получил бывший топ-менеджер АФК «Система» Михаил Черный.

В мае санкции в отношении НПЦ ввела Великобритания. Они означают заморозку активов организаций и ограничения на оказание технологических услуг, среди которых запрет на использование в новых разработках архитектуры британской компании ARM и возможные ограничения на производство на фабриках по всему миру текущих моделей процессоров.

А в сентябре вслед за Великобритании против «Элвиса» санкции ввели США. Это означает, что компания останется без доступа к зарубежной интеллектуальной собственности — процессорным архитектурам, например ARM, и IP-блокам, которые используются при проектировании чипов, пояснил ранее собеседник «Коммерсанта».