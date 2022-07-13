Власти хотят взыскать полмиллиарда с «Элвиса», разработчика процессоров «Скиф»

Минпромторг намерен взыскать более 500 млн руб. с НПЦ «Элвис», разрабатывающего отечественные процессоры линейки «Мультикор», в том числе «Скиф». Компания не выполнила условия контракта на разработку микросхем для спутников. Учитывая, что годовая выручка «Элвиса» в 2021 г. составила 1 млрд руб., он может понести серьезные убытки.



Иск на полмиллиарда

Дизайн-центр микроэлектроники НПЦ «Элвис» не выполнил условия госконтракта с Минпромторгом на разработку и выпуск микросхем, из-за чего министерство подало к компании иск. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 30 июня 2022 г. Регулятор планирует взыскать с разработчика российских процессоров линейки «Мультикор», в том числе «Скиф», 512,3 млн руб. из-за нарушения государственного контракта, подписанного 29 ноября 2016 г.

По информации сайта госзакупок, Минпромторг заключил с «Элвисом» соглашение о создании и освоении серийного выпуска радиационно стойких микросхем для космических бортовых комплексов. Сумма тендера достигала 550 млн руб. Завершить испытания опытных образцов микросхем НПЦ должен был до 30 июня 2019 г.

Несмотря на то, что иск был подан 30 июня 2022 г., поначалу не было ясно, в чем суть претензий к компании. В этой связи 4 июля 2022 г. CNews обратился в Минпромторг и «Элвис» за комментариями. В НПЦ на запрос не ответили. Министерство сообщило, что «Минпромторг России действует в правовом русле в соответствии с условиями контракта». На вопрос CNews, о каком контракте идет речь, в министерстве ответить не смогли.

«Элвис» специализируется на разработке микросхем для систем связи и телекоммуникационного оборудования

Отметим, что суть иска стала понятна лишь 7 июля 2022 г. из определения об оставлении искового заявления без движения. В документе было прописано, что иск был подан «о взыскании по государственному контракту № 16411.4432017.11.119 от 29 ноября 2016 г. неустойки в размере 512 276 100 руб.».

Скромные финансовые показатели

Если суд удовлетворит требования Минпромторга, сотрудникам «Элвиса» придется серьезно затянуть пояса: по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 г. выручка компании составила порядка 1 млрд руб., а чистая прибыль всего 2,5 млн руб. Падение финансовых показателей оказалось значительным: еще в 2020 г. разработчик процессоров мог похвастаться 2,5 млрд руб. выручки (в последующий год упала в 2,5 раза) и 237 млн руб. чистой прибыли (упала в 100 раз).

«Элвис» специализируется на разработке микросхем для систем связи и телекоммуникационного оборудования, разрабатывает и производит системы безопасности на основе технологий ИИ, компьютерного зрения, биометрической идентификации и радиолокационного наблюдения.

По данным «Контур.фокуса», с «Элвисом» было заключено 138 госконтрактов на сумму 9,4 млрд руб. В 2021 г. Был заключен один госконтракт на 390,6 млн руб. с Минпромторгом. В 2020 г. – один на 132,7 млн руб. с Минпромторгом, второй – на 3 млн руб. с Институтом им. Н. Е. Жуковского.

На фоне весьма тревожной финансовой ситуации в «Элвисе» летом 2022 г. сменилось руководство: от дел отошел основатель компании Ярослав Петричкович, а контроль над центром получил бывший топ-менеджер АФК «Система» Михаил Черный.

дляСложным компании окажется и 2022 г., так как в отношении «Элвиса» США ввели санкции после начала российской спецоперации на Украине. Теперь зарубежные компании должны согласовывать с бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США все поставки российским организациям. Великобритания также ввела в отношении «Элвиса» санкции в мае 2022 г.; в результате активы организации были заморожены, наложен запрет на использование в новых российских разработках архитектуры британской компании ARM и установлены ограничения на производство на фабриках по всему миру имеющихся моделей процессоров. Также было остановлено производство процессоров на тайваньском заводе TSMC.

Разработчика могут помиловать

Партнер коллегии адвокатов Delcredere Анастасия Тараданкина рассказала «Коммерсанту», что на поставку элементов микросхем могли повлиять санкции 2014 г., но «Элвис» мог их предвидеть, когда заключал контракт в 2016 г. Так же сложно разработчику будет оправдать свои сложности нынешними ограничениями, добавил партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин. Однако даже если это посчитают форс-мажором, он не освобождает от исполнения контракта или возврата полученных по нему авансов. Но чтобы снизить сумму долга, «Элвис» может заявить, что выполнил часть работ.

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В то же время есть основания предполагать, что государство не будет излишне строгим по отношению к «Элвису». Собеседник издания, близкий к Минпромторгу, пояснил, что обращение в суд было вынужденным, так как у надзорных органов могли возникнуть вопросы к самим представителям министерства.

«Другой вопрос – будет ли министерство прикладывать усилия, чтобы взыскать средства полностью, потому что это может стать убийством компании», – признал собеседник. Он уточнил, что дизайн-центрам будет все сложнее получать деньги через механизм субсидирования опытно-конструкторских работ, хотя это для них основной источник доходов. Однако подобные проекты подразумевают производство опытных образцов, которые сейчас невозможно выпускать из-за ограничений доступа к заводам.

Учитывая, что похожая ситуация не так давно сложилась с «Байкал электроникс», который разрабатывает процессоры линейки «Байкал» (правда, там речь шла о субсидии, а не контракте). Напомним, в 2020 г. разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за длительную задержку выпуска чипов.

В беседе с CNews осенью 2020 г. директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак объяснял, что «Байкал электроникс» стратегически очень важна для страны как один из немногих в России разработчиков процессоров. Это обстоятельство не освобождает компанию от ответственности, однако государство будет спасать ее всеми способами. В том числе потому, в России не должна лишь одна марка отечественных чипов широкого применения – «Эльбрус» компании МЦСТ.

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В этой связи есть основания полагать, что с «Элвисом» обойдутся не так строго. Минпромторг вряд ли заинтересован в том, чтобы разорить «Элвис» и, скорее всего, полная сумма сейчас взыскана не будет.

