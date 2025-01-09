Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил модернизированный цех по производству электронных медизделий

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Медплант» увеличила производственные мощности и запустила модернизированный цех по производству электронных модулей, используемых при изготовлении медицинских изделий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Город оказывает всестороннюю поддержку столичным предприятиям. Например, компании, чьи производственные мощности расположены в столичной ОЭЗ, могут получить статус резидента и пользоваться различными налоговыми льготами. Так, за девять месяцев 2024 г. производитель медицинских изделий для первой помощи получил 40 млн руб. в виде налоговых льгот. Средства, в том числе, были направлены на расширение производственных площадей компании – в прошедшем году резидент ОЭЗ запустил модернизированный цех по производству электронных компонентов для медицинских изделий. Общая площадь нового объекта составила 600 кв. метров. Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать 20 тыс. таких модулей», – сказал Анатолий Гарбузов.

Благодаря новым площадям предприятие смогло реорганизовать производственное пространство: перенести швейный цех в новые помещения, а на его месте разместить модернизированный цех по производству электронных медицинских изделий.

«Мы запустили в эксплуатацию линию поверхностного монтажа для самостоятельного производства электронных модулей. В перспективе это позволит увеличить долю локализации продукции», – сказал заместитель начальника производства Максим Багма.

Электронные модули используются во многих изделиях «Медплант» – к примеру, в индикаторе эффективности сердечно-легочной реанимации, который задает правильный ритм и помогает в проведении непрямого массажа сердца. Также такие модули используются в портативных реанимационных мониторах, шприцевых дозаторах, пульсоксиметрах и других медизделиях.

Статус резидента компании был присвоен в 2018 г. Благодаря налоговым льготам и таможенным преференциям предприятие экономит средства и инвестирует в разработку уникального оборудования для медицинской индустрии.

«В 2024 г. «Медплант» разработал и запатентовал аппарат для непрямого массажа сердца. Система адаптируется под грудные клетки с разной ригидностью и осуществляет непрямой массаж сердца, освобождая руки медицинского персонала для проведения других манипуляций. Планируется, что в начале следующего года устройство получит регистрационное удостоверение, после чего будет налажено серийное производство», – сказал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.