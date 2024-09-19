Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 7,5 раза

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» за первое полугодие 2024 г. реализовали высокотехнологичную продукцию почти на 73 млрд руб. Это рекордный показатель за последние пять лет – в аналогичном периоде 2020 г. он составлял 9,5 млрд руб. Наибольший объем продаж – около 28 млрд руб. – приходится на предприятия медицинской промышленности. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В ОЭЗ Москвы активно развиваются несколько высокотехнологичных отраслей, в том числе микроэлектроника и фотоника, медицинские технологии и фармацевтика, электромобилестроение, биомедицинские системы и нанотехнологии. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает значительную поддержку данным направлениям. Так, за последние пять лет оборот предприятий медицинской промышленности ОЭЗ столицы увеличился почти в 48 раз – с 570 млн руб. до 28 млрд руб. Такие результаты были достигнуты во втором квартале 2024 г. Взрывному росту способствовало расширение сектора за счет новых участников (в 2020 г. в нем было 10 резидентов, а в 2024 г. – уже 26), а также программа импортозамещения продукции и офсетные контракты с городом, которых сегодня насчитывается восемь», – отметил Максим Ликсутов.

Еще одной стратегически важной отраслью для импортозамещения являются информационно-коммуникационные технологии, которые в особой экономической зоне «Технополис Москва» развивают 14 компаний-резидентов. Эти предприятия также занимают ведущие позиции по объему выручки. Они разрабатывают и производят программное обеспечение, включая решения в области кибербезопасности, телекоммуникационное оборудование, а также создают и поддерживают ИT-инфраструктуру для хранения и обработки данных. Во II квартале 2024 г. оборот этих компаний составил 10,6 млрд руб., что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и почти в четыре раза превышает показатель 2020 г.

«Во II квартале 2024 г. выручка резидентов достигла 73 млрд руб. Это максимальный показатель за последние пять лет. К примеру, за аналогичный период 2020 г. оборот компаний превысил 9,5 млрд руб., а в 2023 г. – 43,7 млрд руб. Традиционно высокие показатели по выручке продемонстрировали предприятия микроэлектроники – в 2024 г. они смогли ее нарастить в 1,7 раз – до 25,2 млрд руб. по сравнению с предыдущим периодом. С 2020 г. наибольший объем реализованной продукции – 5,4 млрд руб. – приходится на фармацевтическую компанию, с которой город заключил первый офсетный контракт», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Рост выручки предприятий микроэлектронной отрасли обусловлен активным замещением зарубежного ПО и телекоммуникационных устройств отечественными продуктами, а также ростом уровня цифровизации российской экономики, включая государственный сектор.

«Самый высокий результат – 5,3 млрд руб. приходится на одного из ведущих чипмейкеров российского рынка, который сначала года открыл две новые крупные производственные линии. За время деятельности в ОЭЗ Москвы это предприятие нарастило объемы продаж почти до 65 млрд руб. Выручка является одним из индикаторов финансового здоровья предприятия, демонстрирующий его долю на рынке. Рост этого показателя говорит об эффективности мер поддержки отрасли микроэлектроники и успешности процесса импортозамещения, который позволяет отечественным производителям наращивать свой портфель заказов», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.