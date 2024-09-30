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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил новое высокопроизводительное медоборудование

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», компания ТЗМОИ, значительно расширила свой станочный парк с целью повышения производительности и качества производимой продукции. Среди нового оборудования – станки с числовым программным управлением, обладающие возможностями 3D-обработки. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания ТЗМОИ является отечественным производителем медицинской техники для инфекционного контроля. Завод производит стерилизационное и дезинфекционное оборудование, необходимое для бесперебойного функционирования лечебно-профилактических учреждений. В его ассортимент входят паровые и низкотемпературные плазменные стерилизаторы, установки для обеззараживания медицинских отходов, а также дезинфекционно-моечные машины.

«Москва является одним из крупнейших центров России по производству современных медикаментов, медицинских изделий и оборудования. Столичная отрасль включает более 300 предприятий, которым по поручению мэра Москвы оказывается всесторонняя поддержка. Резиденты особой экономической зоны столицы получают ряд налоговых преференций, позволяющих значительно инвестировать в развитие высокотехнологичного бизнеса. Например, производитель медицинского оборудования для инфекционного контроля сэкономил на налогах свыше 400 млн руб. В прошлом году компания удвоила свои производственные площади – до 3,3 тыс. кв. метров, а в этом году дооснастила технологические линии пятью новыми станками, которые позволят увеличить производительность труда и повысить качество выпускаемой продукции», – отметил Анатолий Гарбузов.

В 2023 г. компания ТЗМОИ открыла новый цех металлообработки и роботизированной сварки. Это современный машиностроительный комплекс с высокой степенью автоматизации технологического процесса, что позволило увеличить объемы серийного производства более чем на 25%.

«Компания ТЗМОИ является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2020 г. Предприятие активно инвестирует средства в расширение производственных мощностей. Очередная партия современных станков позволит значительно сократить трудозатраты и амортизацию существующего машинного парка. Мощности предприятия способны выпускать более 1500 единиц высокотехнологичной медицинской техники в год», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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Импортозамещение продукции представляет собой одно из стратегических направлений развития компании. Например, линейка дезинфекционно-моечных машин для медицинских изделий фирмы ТЗМОИ является полностью отечественным продуктом.

«В конце 2023 г. компания запустила в серийное производство современные паровые стерилизаторы с автоматическим управлением, потребляющие на 20% меньше воды, чем их предшественники. Этому способствовало внедрение в продукт новых технологических и конструктивных решений собственной разработки. В следующем году мы готовим к выводу на рынок новую линейку паровых стерилизаторов, полностью разработанную на заводе. При разработке и усовершенствовании моделей мы учитываем опыт эксплуатации, что позволяет оптимизировать оборудование в соответствии с запросами российских лечебных учреждений», – сказал член совета директоров компании ТЗМОИ Алексей Зезуля.

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