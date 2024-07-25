Принят закон о преимущественном использовании российского ПО на объектах критической инфраструктуры

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий использовать преимущественно российское ПО на объектах КИИ. Избавить значимую для государства инфраструктуру от западных решений власти пытаются с 2015 г.



Закон принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о преимущественном использовании российского ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с первого марта 2025 г., пишет ТАСС. Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму в марте 2024 г.

Проект закона вносит дополнения в федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Субъекты КИИ обязаны обеспечить переход на преимущественное использование российских ПО и радиоэлектронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования и программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Госдума Первое чтение прошел в Госдуме закон о российском ПО на объекта КИИ

Устанавливать порядок и сроки перехода, порядок его мониторинга, требования к ПО и радиоэлектронной продукции, которые используются на значимых объектах КИИ, согласно документу, будет правительство России.

Другие нормы закона

В законе говорится не о полном запрете, а о преимущественном переходе на российское ПО. В некоторых случаях, определять которые будет также кабинет министров, будет возможно использование ПО и радиоэлектронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования и ПАК, происходящих из иностранных государств.

Решения для банковской и финансовой сфер будут согласовываться с Центробанком.

Кроме того, документ уточняет порядок категорирования объектов КИИ. Центробанк и российские юрлица по согласованию с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю будут формировать перечни типовых отраслевых объектов КИИ. В этих перечнях будут в том числе указаны данные об используемых информационных системах, а также видах деятельности, для которых они предназначены.

Меры предосторожности

Госорганам и госкомпаниям, в соответствии с указом Президента, подписанным в марте 2022 г., запрещается использовать иностранное ПО на объектах КИИ с первого января 2025 г.

Первое постановление Правительства России об ограничениях госзакупок иностранного ПО появилось в ноябре 2015 г. Поначалу речь шла только об ограничении доли иностранного ПО, которое используется для государственных и муниципальных нужд — госорганы все же покупали его, но перед этим объясняли регулятору, чем их не устраивает отечественный аналог.

В 2016 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал трехлетний план перехода федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного ПО.

В 2018 г. российские власти потребовали того же от крупнейших госкомпаний — к 2022 г. доля своего софта у них должна была перевалить за 50%.

В ноябре 2021 г. на совещании Президента России глава Минцифры Максут Шадаев посетовал, что советы директоров госкомпаний неохотно закупают российские программные продукты. К первому мая 2022 г. Владимир Путин потребовал принять меры для установления персональной ответственности руководителей.

Минцифры не раз пыталось определить четкие сроки перехода критической информационной инфраструктуры на российское ПО с 2021 г. Против выступали банки, заявившие о необходимости отсрочки до 2025–2026 гг.