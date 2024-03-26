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«Росатом» приступил к разработке системы добровольной сертификации для внедряемых на объекты КИИ решений

В рамках стратегии по обеспечению технологической независимости госкорпорация «Росатом» приступила к разработке системы добровольной сертификации ИТ-решений. Она будет предназначена для оценки соответствия требованиям технологической независимости, функциональности и надежности программного обеспечения и ИТ-оборудования, планируемого к использованию на значимых объектах критической информационной инфраструктуры в атомной отрасли.

Разрабатываемая система сертификации будет учитывать требования и стандарты, которые должны использоваться для обеспечения доверия к решениям, прошедшим проверку. В рамках проекта «Росатом» планирует тесно сотрудничать с государственными регуляторами, производителями программного обеспечения и оборудования, профессиональным сообществом и научно-исследовательскими институтами.

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Пройти процедуру сертификации смогут российские разработчики и производители, которые заинтересованы во внедрении своих ИТ-решений на объекты КИИ. На начальном этапе реализации проекта система будет спроектирована под тестирование некоторых решений, например, из области вычислительной техники или телекоммуникационного оборудования. На них будет пропилотирован весь объем сертификационных исследований и испытаний, необходимый для признания решения доверенным.

«Принцип доверенности строится на таких аспектах как технологическая независимость, функциональность и надежность. Для нас важно, чтобы на значимых объектах КИИ использовалось ПО и оборудование, у которого весь цикл разработки и производства проходил на территории России. До конца 2024 г. планируется провести тестирование ряда решений и выдать первый сертификат. На наш взгляд, система позволит грамотно подойти к выбору и внедрению решений, а также станет важным шагом в обеспечении технологической независимости и устойчивости информационных систем атомной отрасли», — отметил директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.

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