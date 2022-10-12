«Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России

«Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на «Систему контроля действий поставщиков» (СКДПУ) версии 7.0, сообщили CNews в компании.

Как указано в экспертном заключении органа по сертификации ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России», СКДПУ соответствует требованиям документов Т ДОВ по 4 уровню доверия и технических условий ТУ 62.01.29-002-33654484-2021. Сертификат №4465 переоформлен 29.09.2022 г., выдан 11.10.2022 г., действителен до 11.10.2026 г.

Система контроля действий поставщиков ИТ-услуг компании «Айти бастион» является единственной на текущий момент отечественной PAM-системой, которая не только сертифицирована ФСТЭК России, но и работает под управлением операционной системы, внесенной в реестр отечественного ПО и имеющей соответствующие сертификаты.

«Предыдущая версия СКДПУ сертифицирована ФСТЭК России, тем не менее, получение сертификата на новую версию продукта – значимое для нас событие. Требования к средствам защиты информации ужесточаются, и сертификат на новую, более функциональную, версию СКДПУ ждали многие из наших заказчиков, особенно из госструктур и промышленного сектора. Система контроля действий поставщиков ИТ-услуг не только надежно управляет доступом привилегированных пользователей, но и позволяет "закрыть" требования регулятора», — рассказывает генеральный директор «Айти бастион» Александр Новожилов.

Получение сертификата означает, что СКДПУ 7.0. может быть использована в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории (утверждены приказом ФСТЭК России №239 от 25.12.2017 г.); государственных информационных системах до 1 класса защищенности (утверждены приказом ФСТЭК России №17 от 11.02.2013 г.). Также ее можно применять в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных (утверждены приказом ФСТЭК России №21 от 18.02.2013 г.) и автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности (утверждены приказом ФСТЭК России №31 от 14.03.2014 г.).

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СКДПУ реализует функции безопасности в соответствии с «Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» (утверждены приказом ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 г.) и методическим документом «Меры защиты информации в государственных информационных системах».

Также СКДПУ обеспечивает защиту от следующих угроз безопасности информации: несанкционированный доступ к информации, содержащейся в СКДПУ и контролируемых автоматизированных системах; несанкционированное уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации, содержащейся в СКДПУ и контролируемых автоматизированных системах; несанкционированная передача информации из СКДПУ и контролируемых автоматизированных систем в информационно-телекоммуникационные сети или иные информационные системы.