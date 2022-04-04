Российские банки активнее других игроков рынка ведут работы по импортозамещению иностранного ПО в сфере кибербезопасности.

Таковы выводы компании «АйТи Бастион», которая проанализировала запросы на свой продукт СКДПУ НТ (система контроля действий привилегированных пользователей) в период с 24 февраля по 24 марта 2022 г.

За этот период запросы на замещение иностранного ПО или внедрение системы контроля привилегированных пользователей от банков впервые составили 40% от общего числа. На втором месте – государственные предприятия (21%), на третьем – предприятия нефтегазовой отрасли (15%). Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

«Количество запросов цены на продукт выросло почти в 10 раз. Основная причина такого роста – необходимость заменить иностранные РАМ-системы, уже внедренные на предприятиях», - сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Александр Новожилов.

В начале марта 2022 г. «АйТи Бастион» также объявил о возможности безвозмездного предоставления временных лицензий на СКДПУ НТ промышленным и прочим организациям, являющимися объектами КИИ. Запросы на предоставление временных лицензий составили треть от общего количества запросов в адрес компании в рамках месяца. В основном, временные лицензии запросили ИБ-службы государственных структур, нефтегазовых компаний и промышленные предприятия. Также этой возможностью захотели воспользоваться несколько финансовых организаций.

«Для нас стало неожиданностью, что, предлагая бесплатные временные лицензии объектам КИИ, мы получили запросы от нескольких банков. По закону, информационная инфраструктура финансовых организаций не является критической, однако мы пошли им навстречу. Для нас это индикатор того, что задача контроля привилегированных пользователей для банков актуальная и срочная. Видимо, ИБ-риски в финансовом секторе вследствие ухода зарубежных производителей PAM-систем крайне высоки», - отметил Александр Новожилов.

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Еще одним показателем возросшего спроса на СКДПУ НТ стал рост обращений о заключении партнерских соглашений со стороны компаний-интеграторов. Чаще всего запрос на заключение договора о партнерстве предполагает помимо работы с документами полномасштабную работу с заказчиком по продукту, поэтому для обработки поступающих заявок о «АйТи Бастион» в экстренном порядке расширил штат сотрудников.

«Количество новых запросов на партнерство мы оцениваем как «невероятное». Текущая ситуация привела к нам «новую волну» партнеров, и важно обработать новые активности без сбоев», - сказал Александр Новожилов.