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«Айти бастион» предоставит лицензии СКДПУ НТ для ключевых предприятий российской промышленности

Компания «Айти бастион» объявила о готовности предоставлять лицензии на свой продукт СКДПУ НТ российским промышленным предприятиям и другим объектам, обладающим критической информационной инфраструктурой (КИИ).

«Последние дни мы получаем информацию о возросшем числе хакерских атак на объекты КИИ. Один из возможных векторов атаки – удаленный доступ к незащищенным системам на объектах и скомпрометированные учетные записи. Мы готовы предоставить временные лицензии нашей системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ безвозмездно. Понимаем, что предприятиям необходимо повысить уровень защиты своей инфраструктуры и разобраться, как противодействовать новым вызовам, а времени на это фактически нет», – сказал генеральный директор компании «Айти бастион» Александр Новожилов.

Также производитель готов предоставить заказчикам экспертов для быстрого развертывания решения.

СКДПУ НТ – продукт, который обеспечивает безопасный доступ к критическим объектам как для внешних, так и для внутренних администраторов. Продукт не только обеспечивает защищенное подключение, но и позволяет проводить мониторинг сессий и ускорять расследование инцидентов.

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