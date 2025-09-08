Разделы

Кечуткин Сергей


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Парковочное решение Ultra Parking: больше защиты, больше возможностей  1
09.11.2023 «Prof-IT городские решения» поставила более 140 отечественных паркоматов для Санкт-Петербурга 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кечуткин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Prof-IT Group - Prof-IT Городские решения - Ситиматикс - Citymatics 3 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 66 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3194 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3879 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13201 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9111 1
Prof-IT Group - Prof-IT Городские решения - SmartPark парковочное оборудование 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18206 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4241 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1121 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5479 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19797 1
