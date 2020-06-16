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«1С-Рарус» автоматизировал управление персоналом автозавода «Урал»

Интеграция Внедрения Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Команда «1С-Рарус» автоматизировала кадровый учет, расчет заработной платы, а также прочих начислений и удержаний для 6 тысяч сотрудников завода «Урал» с помощью системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП». Проект по методологии Agile позволил предприятию в сжатые сроки формировать отчётность.

Автозавод «Урал» — один из крупнейших производителей полноприводных большегрузных автомобилей на российском рынке. Завод выпускает вахтовые автобусы, спецтехнику, тягачи, самосвалы. В общей сложности линейка предприятия насчитывает более 250 модификаций и комплектаций машин.

Для регулярной поддержки актуального законодательства, потребовалась программа, позволяющая оптимизировать и регламентировать документооборот по процессам расчета заработной платы и кадрового учета.

Также планировалось снизить стоимость поддержки информационной системы за счет внедрения типового программного продукта с возможностью реализации требуемых доработок используя расширения, внешние обработки и отчеты.

Для достижения этих целей была выбрана программа «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП», а для быстрого и точного внедрения по методологии Agile — команда партнера «1С-Рарус».

Запуск в промышленную эксплуатацию новой системы был выполнен в условиях ограниченного доступа к исторической системе с помощью разработанной концепции переноса начальных остатков и оборотных данных с начала года. Для переноса остатков по отпускам был разработан нетривиальный алгоритм разбора и загрузки данных по всем сотрудникам. Учтены как основные, так и дополнительные отпуска. Такая концепция загрузки начальных остатков позволила сформировать корректную отчетность уже с начала года.

В ходе проекта реализованы следующие задачи. Разработан реестр функциональных требований к системе кадрового учета и расчета заработной платы. Требования включают решения управленческих задач с достаточным уровнем аналитики. Разработана концепция переноса начальных данных и шаблоны загрузки в целевую систему. Документ описывает подходы к загрузке исторических данных для корректной работы системы в будущем.

Проведено обучение пользователей системы и специалистов разработки с целью дальнейшего развития и сопровождения информационной системы. Оказана методологическая и техническая поддержка пользователей на всех этапах внедрения системы.

Несмотря на короткие сроки отказа от исторической системы, внедрение было реализовано успешно и позволило улучшить ключевые бизнес-процессы кадрового учета и расчета заработной платы сотрудников завода.

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