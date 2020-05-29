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Сбербанк запустил сервис удаленного открытия счета эскроу

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк первым в России предоставил физическим лицам возможность открытия счета эскроу в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. В банке прошла первая полностью удаленная сделка оформления счета эскроу как застройщиком, так и физическим лицом.

Евгений Кравченко, директор управления торгового финансирования Сбербанка, отметил: «Этот важный цифровой сервис в разы сокращает время заключения сделки, обеспечивая при этом ее безопасность. Обе стороны — застройщик и покупатель жилья — могут подписать договор счета эскроу дистанционно. Это особенно актуально в текущей ситуации, когда в ряде регионов сохраняется режим самоизоляции. Благодаря новому решению Сбербанка счет эскроу теперь можно открыть в мобильном приложении Сбербанк Онлайн всего за несколько секунд. Уже сегодня часть наших клиентов может воспользоваться сервисом, а к 5 июня услуга станет доступна всем клиентам банка. Безусловно, это решение будет способствовать росту числа новых сделок с применением механизма эскроу. На сегодня в Сбербанке открыто 56 тысяч счетов эскроу физических лиц на сумму 210 млрд рублей».

Первым партнером банка, совершившим удаленную сделку с использованием нового сервиса, стала девелоперская компания «Брусника».

После того, как застройщик, у которого приобретается недвижимость, создает и подписывает договор счета эскроу, документ появляется в приложении Сбербанк Онлайн. Физическому лицу (дольщику) достаточно отсканировать полученный от застройщика QR-код или найти в приложении договор в поисковой строке по слову «эскроу», ознакомиться с договором и подписать его в один клик.

Дальнейшее обслуживание счета также осуществляется полностью в удаленном режиме: в Сбербанк Онлайн можно формировать выписки и справки, смотреть баланс и пополнять счет, не выходя из дома.



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