TMT Investments продала акции Pipedrive за $41 миллион

Венчурная компания TMT Investments, инвестирующая в быстрорастущие технологические компании, сообщила, что портфельная компания фонда Pipedrive объявила о подписании окончательного условного соглашения относительно мажоритарных инвестиций от Vista Equity Partners, ведущей американской инвестиционной фирмы, ориентированной на программное обеспечение, данные и технологии с поддержкой бизнеса.

В рамках этой сделки TMT согласилась продать весь свой пакет акций Pipedrive компании Vista за денежное вознаграждение в размере $41 млн.

Портфельный проект фонда TMT Investments Pipedrive с момента первых инвестиций в 2012-2013 гг. вырос более чем в 51 раз.

Pipedrive – CRM-платформа, созданная специалистами по продажам для специалистов по продажам.

Компания Pipedrive насчитывает более 600 сотрудников из 48 стран.

Pipedrive получила более $90 млн в финансировании.

Pipedrive используется 90 тыс. компаниями в 170 странах.

В сентябре Pipedrive запустила комплексный новый набор инструментов для генерации лидов и управления ими – LeadBooster, который включает в себя Prospector. Для пользователей это: уникальная база данных B2B из 400 млн бизнес-профилей и 10 млн компаний на основе идеального профиля клиента пользователя для высококачественных исходящих лидов, база данных обновляет 800 тыс. профилей каждый день и полностью соответствует требованиям GDPR и другим международным правилам обработки данных; высоконастраиваемый чат-бот, который взаимодействует с веб-трафиком 24/7; живой чат, чтобы помочь торговым представителям квалифицировать лиды в режиме реального времени; интуитивно понятные и общедоступные веб-формы для сбора жизненно важных данных о лидах веб-браузеров; надстройка под названием Web Visitors для мониторинга веб-активности.

Pipedrive имеет свой собственный рынок, предлагающий интеграцию с почти 230 приложениями.