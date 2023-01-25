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Caviar украсил iPhone золотой версией пистолета Colt 1911

Международный бренд Caviar дополнил свою коллекцию смартфонов и аксессуаров Desperado новыми моделями. Коллекция вдохновлена субкультурой латиноамериканских уличных группировок, поэтому новинки украшены черепа Calavera, декоративными лезвиями, цепями и даже пистолетами, включая горячо любимый Эскобаром Colt M 1911. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar уже 12 лет работает на рынке люксового дизайна современной техники Apple и Samsung. В 2022 г. компания порадовала пользователей, выпустив коллекцию Desperado (рус. «Отчаянный»), в латиноамериканской тематике, с барельефами кастетов и тычковых ножей, с узорами бандан мексиканских и колумбийских уличных группировок.

В зимнем обновлении дизайнеры бренда пошли дальше и разместили на корпусе iPhone 14 Pro скульптурную копию Colt M 1911. В новый выпуск вошел смартфон с ножом-бабочкой, подвески в виде серебряной и золотой пули, а также наушники и кроссовки в латиноамериканском стиле. Все элементы декора не имеют колющих и режущих краев и представляют собой лишь украшения. Почти все новые девайсы украшают черепа Калавера, привлекающие удачу в рискованных делах.

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Caviar Desperado

Флагманская модель коллекции называется Notorious (рус. – «Отъявленный»). Черный титановый корпус с узором в стиле уличных банд украшает декоративный золотой Colt M 1911. Выбор пистолета обусловлен его культовым статусом среди группировок Латинской Америки. Не случайно печально известный наркобарон и террорист, Пабло Эскобар, не расставался со своим кольтом до самого конца и отстреливался из него в последнем бою. На данный момент любимый пистолет кокаинового короля хранится в музее Национальной полиции в Боготе.

Cruel (рус. – «Жестокий») – это второй смартфон с барельефом пистолета на корпусе. Для него мастера Caviar использовали авиационный титан и мраморный карбон.

Это не единственное титановое «оружие» из нового релиза. В коллекции также появилась модель Blade Black Edition – обновленная версия прошлогоднего Blade с клинком черного цвета.

Коллекция также пополнится аксессуарами, украшениями и даже кастомными Nike Airforce 1. Они могут похвастаться угрожающим декором в виде черепов и цепей. А на ювелирной подвеске в виде золотой пули красуется надпись «Plata o Plomo» - мрачный девиз, означающий «договаривайся или получи пулю».

Цены на обновленную коллекцию «гангстерский смартфонов» и аксессуаров начинаются от 39,9 тыс. руб. за цепочку с серебряной пулей Plata o Plomo. Смартфоны обойдутся покупателям не менее чем за 429 тыс. руб. за iPhone 14 Pro Cruel 128 ГБ.

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