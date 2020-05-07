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Евгений Касперский запускает акселератор, чтобы помочь стартапам в сфере туризма

Бизнес Кадры Маркет

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», запускает туристический акселератор Kaspersky Exploring Russia. Проект призван поддержать российскую туристическую индустрию и помочь молодым проектам использовать этот период для расширения возможностей собственного бизнеса.

Евгений Касперский известен как эксперт по кибербезопасности и успешный предприниматель в сфере разработок защитных решений. Однако у него есть и увлечение. Он заядлый путешественник, любитель активного туризма и дикой природы. Евгений много путешествует по миру, но с особенным энтузиазмом он исследует Россию, стараясь посетить даже самые потаенные части страны.

Пандемия COVID-19, охватившая мир, сильно ударила по туристическому бизнесу. Она не только нанесла ущерб уже существующим компаниям, но и создала препятствия для будущих проектов, которые только планировали свой выход на рынок. Молодые проекты лишились не только возможных источников поддержки со стороны больших игроков, но и возможности заявить о своем проекте на этапе запуска. Чтобы поддержать стартапы и внутренний туризм в России, Евгений Касперский запускает онлайн-акселератор Kaspersky Exploring Russia.

Цель проекта – собрать самые яркие и перспективные идеи в сфере туризма, поддержать их создателей в дальнейшей реализации и подготовить почву для преодоления кризиса. Сейчас пришло время помочь интересным и многообещающим туристическим проектам стать реальностью.

Чтобы попасть в акселератор Kaspersky Exploring Russia, участникам не обязательно иметь уже готовый бизнес-проект. Он может существовать в качестве идеи в голове у создателей. Также нет ограничений по географической «прописке» проектов. Участником может быть гражданин или резидент любой страны. Проекты также могут не иметь привязки к российскому туризму, однако в будущем должны быть применимы для раскрытия туристического потенциала России.

«Пандемия коронавируса стала не только трагическим международным испытанием, финансовым кризисом, но и временем единения, взаимопомощи и поддержки. Помимо нашей основной сферы деятельности, в которой мы обеспечиваем безопасность в киберпространстве, мы решили помочь стартапам и молодым интересным проектам воплотить свои идеи в жизнь и использовать этот период с максимальной пользой. Я лично и наша команда хотим предоставить возможность состояться подобным проектам благодаря медийной и маркетинговой поддержке, а также инвестициям, которые можно будет привлечь в рамках акселерационной программы. Участникам представиться шанс обратить на себя внимание крупных компаний, бизнесменов и фондов. Конечно, пандемия изменит индустрию туризма, но потребность путешествовать и открывать мир никуда не денется. И в этой ситуации выиграют те, кто использовал время кризиса с пользой и сможет предложить рынку новые подходы и проекты», – сказал Евгений Касперский.

Заявки на участие будут распределяться по четырем направлениям: технологические проекты (стартапы) в области Travel Tech; проекты, которые делают приключенческий и экстремальный туризм доступнее, а также популяризируют и создают под него инфраструктуру в России (Infrastructure Track); бизнес-проекты, которые несут социальную значимость в области путешествий и туризма (Social Tech); бизнес-проекты, оказывающие положительное воздействие на устойчивое развитие (Sustainability).

Далее жюри – в лице Евгения Касперского, представителей «Лаборатории Касперского» и ведущих экспертов туристического бизнеса – отберет самые яркие и интересные проекты.

Финалисты смогут прокачать свои знания в рамках серии онлайн мастер-классов и лекций. На них ведущие представители индустрии поделятся своим опытом и расскажут, как строить успешный бизнес: от создания финансового плана до маркетинговой стратегии. На протяжении всей акселерационной программы участники-финалисты не только будут бороться за главные призы, но также смогут привлечь инвестиции на развитие своего проекта у потенциальных инвесторов – те же авторы мастер-классов могут продолжить сотрудничество с проектом, который покажется им интересным. Кроме того, акселератор станет той коммуникационной платформой, где молодые предприниматели смогут приобрести полезные для их дальнейшего развития контакты.

Проект-победитель, занявший первое место, получит грант на профильное для своего бизнеса онлайн-обучение. Серебряный призер получит PR- и маркетинговую поддержку своего проекта. Бронзовый призер получит подписку на специальный софт, направленный на решение своих бизнес-задач.

На протяжении всей программы самые яркие идеи будут анонсированы в личных каналах Евгения Касперского, а также в каналах лидеров мнения туристического направления и тематических СМИ.

Победителей по итогу программы назовет и наградит Евгений Касперский.

Евгений Касперский надеется, что эта инициатива поможет талантливым предпринимателям получить новые знания и навыки и найти инвестиции для реализации идей, призванных развить туристический бизнес. Вместе с индустрией он надеется открыть Россию с новой стороны для туристов-соотечественников и иностранных путешественников.

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