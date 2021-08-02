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«Мегафон» предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music

Абоненты «Мегафона» получили возможность бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Предложение запущено с учетом актуальных потребностей клиентов – сегодня около 20 млн абонентов оператора регулярно пользуется музыкальными стриминговыми сервисами.

В Apple Music доступно более 75 миллионов песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для оффлайн прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объемном звуĸе Dolby Atmos на любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной системы Android.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов «Мегафон» предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения «Мегафон»а в разделе «Для меня».

Запуск нового предложения стал результатом программы исследований «Мегафон»а, в рамках которой специалисты компании изучают актуальные потребности абонентов. Это позволяет предоставить пользователям наиболее релевантные решения.

Сегодня около 20 млн абонентов «Мегафон»а ежемесячно используют музыкальные стриминговые сервисы. 57% аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43% на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет. Чаще всего стриминговыми сервисами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Cамары, Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

Предложение действует до 29 августа.

Владимир Бахур

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