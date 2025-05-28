Екатерина Комиссарова назначена директором по работе с артистами в музыкальном сервисе «Звук»

Музыкальный сервис «Звук» объявил о назначении нового директора по работе с артистами. Им стала Екатерина Комиссарова — специалист с многолетним опытом в музыкальной индустрии. Она работала как на стороне музыкальных стримингов, так и лейблов, где реализовывала проекты с российскими и международными исполнителями. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Звук».

В новой роли Екатерина усилит направление по работе с артистами. Ее основной задачей станет создание эффективных коллабораций с музыкантами разной величины и различных жанров. Цель таких проектов — вырастить знание о бренде «Звук» среди исполнителей и их слушателей.

Звук Екатерина Комиссарова назначена директором по работе с артистами в музыкальном сервисе «Звук»

«Каждый артист уникален, и наша задача как стриминга — помочь ему найти своего слушателя. Мы сосредоточимся на работе как с популярными исполнителями, так и с теми, кто только начинает набирать аудиторию. Кроме того, мы продолжим интегрировать в «Звук» новые возможности для поддержки артистов и их творчества, а также создавать актуальные медийные проекты», — сказала Екатерина Комиссарова.